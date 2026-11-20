Policiales
Un motociclista perdió el control y salió despedido a la cinta asfáltica en avenida Pellegrini
Este viernes al mediodía en avenida Pellegrini al 3.000 el conductor de una moto fue trasladado por una ambulancia con lesiones al caer mientras circulaba por esa traza.
20 de noviembre de 2026 a las 03:23 p. m.
Un motociclista terminó hospitalizado tras perder el control y caer del rodado mientras circulaba por avenida Pellegrini este viernes al mediodía
El siniestro se produjo por la pérdida del control de la motocicleta sin la presunta intervención de otro vehículo; de acuerdo a los trascendidos
Las mas leidas de Policiales
1
Hallaron sin vida a un hombre de 76 años en inmediaciones del circuito El Panorámico
13/11, 02:36 p. m.
2
A una almacenera la golpeó con un hierro la mujer que ingresó a robarle dinero de la caja registradora
17/11, 11:41 a. m.
3
Confirmaron que continuará detenido el involucrado en el fatal asalto a un productor
14/11, 02:00 p. m.
4
Pidieron 25 años de prisión para un acusado de abusar sexualmente de las hijas de su ex pareja
19/11, 12:58 p. m.
5
Operativo contra el abuso sexual infantil: realizaron 136 allanamientos en 75 localidades bonaerenses
18/11, 06:32 p. m.
La Policía se desplegó al lugar del siniestro para preservar la escena del siniestro hasta las pericias de los especialistas e Científica