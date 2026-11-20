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Un motociclista perdió el control y salió despedido a la cinta asfáltica en avenida Pellegrini

Este viernes al mediodía en avenida Pellegrini al 3.000 el conductor de una moto fue trasladado por una ambulancia con lesiones al caer mientras circulaba por esa traza.

20 de noviembre de 2026 a las 03:23 p. m.

La Policía Científica realizó las pericias necesarias para la instrucción judicial. — Foto: LA OPINION