Un ladrón fue condenado a más de tres años de prisión por los robos perpetrados en una pollería

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Policiales

El Tribunal en lo Criminal N° 1 homologó el acuerdo de juicio abreviado presentado por la Fiscalía y la Defensa Oficial. El imputado, Braian David Maldonado, cumplirá la pena de efectivo cumplimiento bajo la modalidad de semidetención nocturna.

En una resolución dictada el 11 de septiembre de 2026, la jueza Dra. Marcela A. Santoro, integrante del Tribunal en lo Criminal N° 1 de Pergamino, homologó el acuerdo de juicio abreviado arribado entre la UFIJ N° 2 y la Unidad Funcional de Defensa Pública N° 4, condenando a Braian David Maldonado a la pena de tres años y tres meses de prisión de efectivo cumplimiento.

Maldonado fue declarado autor penalmente responsable de los delitos de Robo Simple, Robo Agravado por Escalamiento y Encubrimiento Agravado, todos en concurso real.

Entre los hechos probados por la justicia se encuentra el delito perpetrado el 6 de diciembre de 2023 en el local comercial "Pollería Bisi", ubicado en calle Ameghino N° 1351, donde tras forzar rejas y cajas fuertes se apoderó de dinero en efectivo y mercadería. Posteriormente, el 23 de diciembre de 2023, el condenado escaló por los techos de un terreno baldío lindante para ingresar a la "Avícola Bisi" en la misma dirección, sustrayendo pollos, milanesas y dinero en efectivo

. Asimismo, se le imputó la posesión y quema para comercialización de cables de cobre sustraídos de una obra en construcción de la calle Echeverría en agosto de 2020.