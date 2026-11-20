Un joven fue aprehendido con cinco dosis de cocaína en el barrio Kennedy

> Un joven fue aprehendido con cinco dosis de cocaína en el barrio Kennedy

Policiales

La Policía Local interceptó al sujeto durante un procedimiento de identificación en Colodrero y las vías. Llevaba 1,8 gramos de cocaína distribuidos en cinco envoltorios.

20 de noviembre de 2026 a las 11:13 a. m.

20 de noviembre de 2026 a las 11:13 a. m.

Un procedimiento de identificación realizado por integrantes de la brigada motorizada de la Policía Local terminó con la aprehensión de un joven de 24 años que llevaba cinco envoltorios con cocaína en el barrio Kennedy de Pergamino. El operativo se realizó el jueves por la mañana, en inmediaciones de Colodrero y las vías, donde los efectivos secuestraron 1,8 gramos de la sustancia.

El episodio ocurrió alrededor de las 11:30, cuando personal de la Unidad de Prevención de Policía Local (UPPL) realizaba recorridas preventivas y tareas de identificación de personas en distintos sectores de la ciudad.

Al interceptar al sujeto, los efectivos realizaron un cacheo preventivo y encontraron entre sus prendas cinco bolsas de nylon de color blanco que contenían cocaína, con un peso total de 1,8 gramos.

A partir del hallazgo, el joven fue aprehendido y se iniciaron actuaciones por infracción a la Ley 23.737 de estupefacientes, con intervención de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 9 del Departamento Judicial Pergamino.

Intervención judicial La sustancia fue secuestrada como elemento de interés para la investigación y se labraron las actuaciones correspondientes en la Comisaría Segunda.