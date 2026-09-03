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Últimas dos noches del Encuentro de Agrupaciones Instrumentales

Este fin de semana culminará el EIA XII en el Teatro Municipal “Unión Ferroviaria”. El fin de semana pasado varios artistas brillaron sobre el escenario desplegando todo su talento y en los próximos días continúa esta XII edición musical. El sábado 5 de septiembre a las 20:30 horas actuarán sobre...

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Fuente: Municipalidad de Pergamino·03 de septiembre de 2026 a las 09:27 a. m.
Últimas dos noches del Encuentro de Agrupaciones Instrumentales


Este fin de semana culminará el EIA XII en el Teatro Municipal “Unión Ferroviaria”.

El fin de semana pasado varios artistas brillaron sobre el escenario desplegando todo su talento y en los próximos días continúa esta XII edición musical.

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El sábado 5 de septiembre a las 20:30 horas actuarán sobre el escenario: “Los Taitas” ensamble de guitarras de tango, la Orquesta Típica “El Desbande” dirigidas por Carlos De la Iglesia y además participará el Ensamble de Música Latinoamericana dirigido por Victor Rotela, estas tres agrupaciones pertenecen al Conservatorio Provincial de Música “Juan Carlos Paz”

Y como cierre del Encuentro, el domingo 6 de septiembre a las 19:30 horas participarán: Ensamble “Clave de Dos” dirigido por Aldana López, el quinteto “Dáserna”- Tango integrado por: Emanuel Miceli (violín), Guillermina Tenorio (piano), Joaquín Monteverde (contrabajo), Olivia Flageat (violín) y Benicio Rossi (bandoneón) y el cierre estará a cargo de la Banda Municipal dirigida por Ignacio Katz.

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En ambos días además tocará la Orquesta Infanto Juvenil Muncipal “Barrio Kennedy”.

Cabe recordar que la entrada es a colaboración y se pueden obtener minutos antes de cada evento (Alias: orquestapergamino)

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