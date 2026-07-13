Tres hombres amenazaron de muerte a una vecina por una deuda de su pareja

Una mujer de 52 años de edad, con domicilio en la calle Saucedo al 200, denunció que tres hombres desconocidos se presentaron en su propiedad y la amenazaron de muerte. Según la presentación judicial, le exigían el pago de una deuda de dinero que mantiene la pareja de la víctima con el padre de los atacantes. Interviene la UFI Nro. 3 y el Gabinete Táctico Operativo (GTO).