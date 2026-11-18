Municipalidad de Pergamino

Con más de 40 proyectos desarrollados por estudiantes de la Escuela de Educación Secundaria Técnica Nº 1 (EEST Nº1) y propuestas de la UNNOBA, comenzó hoy en Pergamino la primera edición de TRAMA, un espacio que reúne al Municipio, instituciones educativas, universidad y organizaciones locales para compartir experiencias, mostrar desarrollos...



Con más de 40 proyectos desarrollados por estudiantes de la Escuela de Educación Secundaria Técnica Nº 1 (EEST Nº1) y propuestas de la UNNOBA, comenzó hoy en Pergamino la primera edición de TRAMA, un espacio que reúne al Municipio, instituciones educativas, universidad y organizaciones locales para compartir experiencias, mostrar desarrollos innovadores y generar nuevas oportunidades de vinculación.

Esta mañana el intendente de Pergamino, Javier Martínez, estuvo presente en la apertura que tuvo como protagonista a Innovatech, una propuesta en la que estudiantes del EEST Nº 1 y de la UNNOBA presentan proyectos vinculados con la innovación y las nuevas tecnologías. Muchos de ellos cuentan con prototipos en desarrollo y posibilidades de continuidad, articulación e inserción en el ámbito productivo y comunitario.

Aurelia Furnari, directora de la Agencia de Desarrollo Local del municipio, destacó el sentido de esta iniciativa y la importancia de generar espacios de encuentro entre los distintos sectores de la ciudad. “Estamos totalmente convencidos de que necesitamos unirnos en pos del futuro de los chicos de Pergamino y del desarrollo. La agenda del desarrollo sí o sí tiene que ser articulada entre los distintos sectores”, expresó.

En esa línea, explicó que TRAMA busca reunir y visibilizar el conocimiento que se genera en la ciudad, promoviendo el intercambio entre instituciones y acercando esas experiencias a la sociedad.

Por su parte, el vicedirector de la EEST Nº 1, Andrés Conti, valoró la convocatoria y destacó el trabajo que llevan adelante los estudiantes. “Hoy, por ejemplo, hay más de 40 proyectos que hicieron los chicos. Algunos tienen solamente dos meses de trabajo y este es el enfoque que queremos mostrar de todo lo que hace la escuela técnica: el saber hacer”, señaló.

Conti también hizo hincapié en el aprendizaje que implica desarrollar estos proyectos, desde la investigación y la búsqueda de soluciones hasta la construcción de prototipos y la posibilidad de equivocarse y volver a empezar. Asimismo, explicó que varias de las propuestas tienen potencial para continuar desarrollándose durante el próximo año y vincularse con necesidades concretas de la comunidad.

La participación de la UNNOBA suma otra dimensión a esta propuesta: la posibilidad de poner el conocimiento académico al servicio del territorio. En ese sentido, la directora de Vinculación Tecnológica, Agostina Arias, sostuvo: “Desde la UNNOBA entendemos que la Universidad no es solo un espacio para formar profesionales, sino una infraestructura de conocimientos disponible para el territorio”.

En el marco de TRAMA también se desarrollará la actividad Biolíderes, que tendrá lugar el jueves 19 de noviembre en el Centro de Bioinvestigaciones de la Universidad. La propuesta permitirá que representantes de instituciones y referentes de los sectores público y privado conozcan las investigaciones que se llevan adelante, dialoguen con los equipos científicos y exploren posibilidades de articulación entre las capacidades académicas y las necesidades del sector productivo.

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Por su parte, la directora de la Escuela de Ciencias Agrarias, Naturales y Ambientales de la UNNOBA, Virginia Pasquinelli, agradeció la invitación y destacó la participación de estudiantes de esa unidad académica y de la Escuela de Tecnología.

“Valoramos mucho la posibilidad de articular y generar estas matrices de intercambio que nos potencien y fortalezcan nuestra vinculación con estudiantes de las escuelas secundarias y con actores del sector público y productivo de la región”, afirmó.

Además, explicó que el Laboratorio de Proyectos presentado en esta jornada es una continuidad del trabajo iniciado durante AgroActiva, donde estudiantes de distintas disciplinas e instituciones comenzaron a desarrollar propuestas para dar respuesta, desde el conocimiento, a problemáticas concretas del territorio.

“Entendemos que va a ser una experiencia de retroalimentación que les dará a nuestros estudiantes herramientas valiosas y que, al mismo tiempo, nos permitirá mostrar que la Universidad forma profesionales preparados para dar respuestas a las necesidades del territorio”, concluyó.

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