> Starlink Mini 2: cómo es la nueva antena satelital con batería que funciona sin enchufe

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Tiene una batería extraíble que dura hasta 4,5 horas y Wi-Fi 6. Por ahora solo se puede reservar por invitación en Estados Unidos.

SpaceX presentó el 10 de noviembre el Starlink Mini 2, la nueva versión de su antena portátil de internet satelital. Su principal novedad es una batería extraíble que, según la empresa, permite hasta 4,5 horas de conexión sin enchufe. Por ahora, las reservas están abiertas solo por invitación para algunos clientes de Estados Unidos.

Qué es el Starlink Mini 2 El Mini 2 es una antena que se conecta a la red de satélites de órbita baja de Starlink, el servicio de internet de SpaceX, y que incluye un router wifi integrado. Es decir, reúne en un solo equipo la recepción de la señal satelital y la red inalámbrica a la que se conectan los teléfonos o las computadoras.

Según Starlink, solo necesita una vista despejada del cielo para conectarse en unos 60 segundos. Está pensado para viajeros, campamentos, vehículos y lugares sin redes fijas.

Es la segunda generación del Starlink Mini, lanzado en 2024, que se diferenciaba de la antena residencial por su tamaño reducido, pero necesitaba un cable de corriente continua o una batería externa para funcionar.

La batería, el principal cambio El Mini 2 incorpora una batería recargable de 71 Wh que se engancha en la parte trasera de la antena con un mecanismo de liberación rápida y puede reemplazarse sin herramientas. Pesa 490 gramos y, según la empresa, da hasta 4,5 horas de conexión con una carga. Tiene luces LED que indican el nivel de carga.

Se recarga por USB-C, con un cargador de 60 W y un cable de 3 metros incluidos en el equipo. El Mini 2 también puede funcionar enchufado por USB-C, sin la batería. Además, la batería tiene una salida USB-C de hasta 60 W.

Ficha técnica Según las especificaciones publicadas por Starlink, el Mini 2 mide 314 × 263 × 23,1 milímetros y pesa 1,6 kilos con la batería y el soporte. Es más delgado que el modelo anterior.

El router pasó de Wi-Fi 5 a Wi-Fi 6, con una cobertura de hasta 167 metros cuadrados. El equipo tiene certificación IP67 de resistencia al agua y al polvo, un botón físico de encendido, un soporte plegable integrado y una rosca estándar para montarlo en un trípode.

Cuánto cuesta y cuándo llega Starlink no publicó el precio en su tienda. La página del Mini 2 indica que las reservas están abiertas por invitación para algunos clientes de Estados Unidos y que el equipo llegará «pronto a más clientes y países».

Según medios especializados, los clientes invitados reciben ofertas de reserva por US$ 999, con el primer año de servicio incluido. Días antes del anuncio, el sitio especializado DISHYtech había detectado en el código de la web de Starlink referencias a un «kit beta» de US$ 249 y a una batería de repuesto de US$ 50.

La empresa no informó una fecha de entrega ni anunció precio o fecha de lanzamiento para la Argentina.