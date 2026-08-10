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Secuestran una carabina y una réplica de pistola tras orden de allanamiento en el barrio Trocha

Aprehendieron a un sujeto de 35 años y secuestraron de elementos de alto peligro en una causa en que lo investigan por amenazas agravadas.

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10 de agosto de 2026 a las 07:22 p. m.
Secuestran una carabina y una réplica de pistola tras orden de allanamiento en el barrio Trocha
Al sospechoso le secuestraron una carabina y una réplica de pistola con la que intimidó y amenazó a otra persona.

Agentes policiales ejecutaron una orden de allanamiento en una vivienda ubicada cerca de la zona de Magnani y las Vías en respuesta a una causa por amenazas agravadas. En el sitio se concretó la aprehensión de un sujeto de 35 años y el secuestro de elementos de alto peligro: una carabina calibre 22 LR con la numeración limada y una réplica de pistola calibre 5.5. El imputado fue trasladado a sede policial para las actuaciones judiciales de rigor.

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