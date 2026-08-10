Secuestran una carabina y una réplica de pistola tras orden de allanamiento en el barrio Trocha

Agentes policiales ejecutaron una orden de allanamiento en una vivienda ubicada cerca de la zona de Magnani y las Vías en respuesta a una causa por amenazas agravadas. En el sitio se concretó la aprehensión de un sujeto de 35 años y el secuestro de elementos de alto peligro: una carabina calibre 22 LR con la numeración limada y una réplica de pistola calibre 5.5. El imputado fue trasladado a sede policial para las actuaciones judiciales de rigor.