Policiales
Secuestran una carabina y una réplica de pistola tras orden de allanamiento en el barrio Trocha
Aprehendieron a un sujeto de 35 años y secuestraron de elementos de alto peligro en una causa en que lo investigan por amenazas agravadas.
10 de agosto de 2026 a las 07:22 p. m.
Agentes policiales ejecutaron una orden de allanamiento en una vivienda ubicada cerca de la zona de Magnani y las Vías en respuesta a una causa por amenazas agravadas. En el sitio se concretó la aprehensión de un sujeto de 35 años y el secuestro de elementos de alto peligro: una carabina calibre 22 LR con la numeración limada y una réplica de pistola calibre 5.5. El imputado fue trasladado a sede policial para las actuaciones judiciales de rigor.