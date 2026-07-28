Santa Fe: detuvieron a un pediatra por el presunto abuso sexual de la madre de una paciente

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El hecho habría ocurrido durante un chequeo en su consultorio.

Un pediatra de 40 años fue detenido este lunes en la ciudad de Santa Fe por la Policía de Investigaciones, en el marco de una causa por presunto abuso sexual simple iniciada a partir de la denuncia de una mujer de 26 años, madre de una paciente a la que el profesional atendía.

La detención se concretó en un domicilio ubicado en la calle Pío Pandolfo al 8900, en cumplimiento de una orden dispuesta por la Fiscalía. Intervino el Área de Investigación de Violencia de Género, Sexual y Familiar de la Región I de la Policía de Investigaciones (PDI), dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia de Santa Fe.

El profesional, identificado con las iniciales E.A., se desempeñaba como pediatra en un sanatorio privado de la capital provincial y quedó a disposición de la Justicia.

Según la denuncia, el hecho habría ocurrido el 20 de julio pasado, durante una consulta médica en el consultorio del especialista. La mujer de 26 años se presentó ante las autoridades y relató que el episodio se produjo mientras el médico revisaba a su hija.

La causa tramita bajo la dirección de la fiscal Vivian Galeano, del Ministerio Público de la Acusación, quien continúa impulsando las actuaciones.

El delito imputado es el de abuso sexual simple. Las autoridades no informaron detalles adicionales sobre el desarrollo de la consulta ni sobre eventuales elementos de prueba incorporados a la investigación. El pediatra permanece a disposición de los tribunales mientras se desarrollan las diligencias ordenadas por la fiscalía interviniente.