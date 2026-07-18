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San Pedro reconoció a Familias TGD Padres TEA como Entidad de Bien Público

La organización recibió el decreto municipal que oficializa su reconocimiento y fortalece su trabajo de acompañamiento, inclusión y concientización sobre el autismo.

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18 de julio de 2026 a las 02:00 p. m.
San Pedro reconoció a Familias TGD Padres TEA como Entidad de Bien Público

La organización recibió el decreto municipal que oficializa su reconocimiento y fortalece su trabajo de acompañamiento, inclusión y concientización sobre el autismo.

El Municipio de San Pedro formalizó el reconocimiento de la organización "Familias TGD Padres TEA - Red Federal" como Entidad de Bien Público. La medida, oficializada mediante el decreto municipal 0469/2026, representa un importante respaldo institucional a la tarea que la agrupación desarrolla junto a familias de personas con Trastornos del Espectro Autista (TEA).

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Reconocimiento oficial para fortalecer el trabajo de Familias TGD Padres TEA

La entrega del decreto se llevó a cabo este viernes en el Palacio Municipal, durante un encuentro encabezado por la secretaria de Gobierno, Candelaria Cuscuela. En representación de la organización participaron Laura Almirón y María Luz Morales, quienes recibieron la documentación que acredita oficialmente a la entidad como institución de bien público.

Este reconocimiento constituye un paso fundamental para consolidar la estructura institucional de la organización en San Pedro, permitiéndole ampliar sus posibilidades de gestión, acceder a nuevas herramientas y fortalecer las acciones que desarrolla en beneficio de las familias que conviven con el autismo.

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El Municipio destacó el rol social de las instituciones comunitarias

Desde el Departamento Ejecutivo señalaron que la decisión responde a una política impulsada por el intendente Cecilio Salazar para acompañar y fortalecer a las organizaciones de la sociedad civil que cumplen una función esencial dentro de la comunidad.

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En ese sentido, remarcaron que las entidades de bien público realizan una tarea clave en materia de contención, asesoramiento e inclusión, generando espacios de acompañamiento para familias que enfrentan diferentes desafíos cotidianos.

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Más herramientas para promover la inclusión y la concientización sobre el TEA

Con esta nueva condición jurídica, "Familias TGD Padres TEA - Red Federal" podrá potenciar su desarrollo institucional y acceder a beneficios destinados a organizaciones comunitarias, facilitando la realización de proyectos y actividades.

La entidad continuará impulsando iniciativas de concientización sobre los Trastornos del Espectro Autista, promoviendo la inclusión, la igualdad de oportunidades y el acompañamiento permanente a las familias de San Pedro que forman parte de esta realidad. El reconocimiento municipal reafirma el compromiso conjunto entre el Estado y las organizaciones sociales para construir una comunidad más inclusiva y participativa.

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