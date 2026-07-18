San Pedro reconoció a Familias TGD Padres TEA como Entidad de Bien Público
La organización recibió el decreto municipal que oficializa su reconocimiento y fortalece su trabajo de acompañamiento, inclusión y concientización sobre el autismo.
La organización recibió el decreto municipal que oficializa su reconocimiento y fortalece su trabajo de acompañamiento, inclusión y concientización sobre el autismo.
El Municipio de San Pedro formalizó el reconocimiento de la organización "Familias TGD Padres TEA - Red Federal" como Entidad de Bien Público. La medida, oficializada mediante el decreto municipal 0469/2026, representa un importante respaldo institucional a la tarea que la agrupación desarrolla junto a familias de personas con Trastornos del Espectro Autista (TEA).
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Reconocimiento oficial para fortalecer el trabajo de Familias TGD Padres TEA
La entrega del decreto se llevó a cabo este viernes en el Palacio Municipal, durante un encuentro encabezado por la secretaria de Gobierno, Candelaria Cuscuela. En representación de la organización participaron Laura Almirón y María Luz Morales, quienes recibieron la documentación que acredita oficialmente a la entidad como institución de bien público.
Este reconocimiento constituye un paso fundamental para consolidar la estructura institucional de la organización en San Pedro, permitiéndole ampliar sus posibilidades de gestión, acceder a nuevas herramientas y fortalecer las acciones que desarrolla en beneficio de las familias que conviven con el autismo.
El Municipio destacó el rol social de las instituciones comunitarias
Desde el Departamento Ejecutivo señalaron que la decisión responde a una política impulsada por el intendente Cecilio Salazar para acompañar y fortalecer a las organizaciones de la sociedad civil que cumplen una función esencial dentro de la comunidad.
En ese sentido, remarcaron que las entidades de bien público realizan una tarea clave en materia de contención, asesoramiento e inclusión, generando espacios de acompañamiento para familias que enfrentan diferentes desafíos cotidianos.
Más herramientas para promover la inclusión y la concientización sobre el TEA
Con esta nueva condición jurídica, "Familias TGD Padres TEA - Red Federal" podrá potenciar su desarrollo institucional y acceder a beneficios destinados a organizaciones comunitarias, facilitando la realización de proyectos y actividades.
La entidad continuará impulsando iniciativas de concientización sobre los Trastornos del Espectro Autista, promoviendo la inclusión, la igualdad de oportunidades y el acompañamiento permanente a las familias de San Pedro que forman parte de esta realidad. El reconocimiento municipal reafirma el compromiso conjunto entre el Estado y las organizaciones sociales para construir una comunidad más inclusiva y participativa.