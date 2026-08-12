San Pedro: El Hospital SADIV brindará un taller gratuito sobre neurociencia, pensamientos y emociones
La propuesta abierta a la comunidad combinará una charla sobre neurociencia y una práctica de meditación guiada. La participación es gratuita con inscripción previa.
El Hospital Privado SADIV de la ciudad de San Pedro derealizará una jornada gratuita destinada a toda la comunidad para acercar conceptos de neurociencia aplicados a la vida cotidiana. La actividad incluirá una charla sobre el funcionamiento de los pensamientos y las emociones, además de una sesión práctica de meditación guiada orientada al bienestar integral.
Taller sobre neurociencia y regulación emocional en SADIV
La actividad, denominada "Taller Teórico-Práctico: Pensamientos y Emociones desde la Neurociencia", se llevará a cabo el miércoles 26 de agosto a las 15:00 en el auditorio del Hospital SADIV, ubicado en Avenida Sarmiento 2795.
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El encuentro estará encabezado por el neurocirujano especialista en columna Lucas Arias (MP 550172), quien desarrollará una exposición sobre las bases neurocientíficas que influyen en el comportamiento humano, la toma de decisiones y la gestión de las emociones.
Durante la charla, los asistentes podrán conocer cómo funciona el cerebro frente a distintas situaciones cotidianas y de qué manera ciertos procesos mentales impactan en la salud emocional y el bienestar general.
Meditación guiada para fortalecer el bienestar integral
Como parte de la propuesta, el especialista Santiago Piñero coordinará una sesión de meditación guiada enfocada en ofrecer herramientas prácticas para favorecer la autorregulación emocional, reducir el estrés y fortalecer la conexión entre la mente y el cuerpo.
Los organizadores destacaron que esta instancia busca complementar los conceptos teóricos con una experiencia vivencial que permita a los participantes incorporar recursos aplicables a la vida diaria.
Inscripción abierta con cupos limitados
El taller está dirigido al público en general y no requiere conocimientos previos sobre neurociencia o meditación. La participación será libre y gratuita, aunque los cupos son limitados.
Por ese motivo, desde el Hospital SADIV solicitaron a quienes deseen asistir que realicen una inscripción previa comunicándose al 3329-602312.
Con esta iniciativa, la institución continúa promoviendo actividades de prevención, educación y promoción de la salud, acercando herramientas que contribuyan al cuidado de la salud mental y emocional de la comunidad.