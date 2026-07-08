San Nicolás: Torneo Apertura de inferiores, todos los resultados de la fecha 14 y cómo quedaron los líderes

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San Nicolás

Se disputó de manera completa la fecha 14 del Torneo Apertura de divisiones inferiores. Somisa, Regatas Azul y Defensores siguen marcando el ritmo.

Fuente: El Norte · 08 de julio de 2026 a las 02:30 p. m.

El Torneo Apertura de las divisiones inferiores completó este fin de semana en la ciudad de San Nicolás su decimocuarta jornada con actividad en todas las categorías. La fecha dejó una gran cantidad de goles, resultados destacados y confirmó a Somisa, Regatas Azul y Defensores como los principales protagonistas en la pelea por los primeros puestos.

Se completó una nueva fecha del Torneo Apertura de inferiores La programación correspondiente a la fecha 14 se desarrolló sin inconvenientes, permitiendo que los equipos de Quinta, Sexta, Séptima, Octava y Novena división sumaran un nuevo capítulo en la competencia.

A medida que el campeonato ingresa en su tramo decisivo, cada encuentro comienza a tener un peso mayor en la lucha por el título. Los equipos que ocupan los primeros lugares lograron sostener su protagonismo, aunque varios perseguidores continúan sumando puntos para mantenerse en carrera.

Al finalizar la jornada, los líderes de cada categoría quedaron conformados de la siguiente manera:

Quinta División: Regatas Azul y Somisa.

Sexta División: Defensores.

Séptima División: Somisa.

Octava División: Regatas Azul y Somisa.

Novena División: Somisa.

Todos los resultados de la fecha 14 Quinta División Paraná 0 - La Emilia 4

Somisa 2 - El Fortín 0

Social 3 - Argentino Oeste 0

Defensores 2 - Regatas Naranja 0

Regatas Azul 3 - Los Andes 2

12 de Octubre 2 - Matienzo 0

General Rojo 1 - Belgrano 5

FSN 3 - San Martín 1

Sexta División Paraná 2 - La Emilia 1

Somisa 1 - El Fortín 1

Social 2 - Argentino Oeste 0

Defensores 3 - Regatas Naranja 0

Regatas Azul 2 - Los Andes 0

12 de Octubre 5 - Matienzo 1

General Rojo 2 - Belgrano 0

FSN 2 - San Martín 0

Séptima División Paraná 0 - La Emilia 2

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Somisa 6 - El Fortín 0

Social 3 - Argentino Oeste 0

Defensores 10 - Regatas Naranja 0

Regatas Azul 1 - Los Andes 0

12 de Octubre 2 - Matienzo 2

General Rojo 0 - Belgrano 1

FSN 1 - San Martín 0

Octava División Paraná 1 - La Emilia 1

Somisa 3 - El Fortín 0

Social 0 - Argentino Oeste 0

Defensores 3 - Regatas Naranja 2

Regatas Azul 2 - Los Andes 2

12 de Octubre 10 - Matienzo 0

General Rojo 1 - Belgrano 2

FSN 1 - San Martín 0

Novena División Paraná 0 - La Emilia 1

Somisa 2 - El Fortín 0

Social 6 - Argentino Oeste 1

Defensores 5 - Regatas Naranja 2

Regatas Azul 2 - Los Andes 0

12 de Octubre 4 - Matienzo 0

General Rojo 1 - Belgrano 0

Somisa, Regatas Azul y Defensores dominan la competencia La fecha volvió a reflejar el gran momento de varios de los equipos protagonistas del certamen. Somisa continúa siendo el club con mayor presencia en la cima de las diferentes categorías, liderando en Séptima y Novena, además de compartir el primer puesto en Quinta y Octava.

Por su parte, Regatas Azul mantiene un rendimiento muy sólido en las divisiones formativas y comparte el liderazgo en Quinta y Octava, mientras que Defensores continúa al frente de la Sexta División gracias a una campaña de gran regularidad.