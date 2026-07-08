San Pedro: Avanzan las obras de mantenimiento y pintura en el Cementerio Municipal

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El Municipio lleva adelante trabajos de reparación de mampostería y pintura en el acceso principal del Cementerio Municipal como parte del plan de conservación de espacios públicos.

Las tareas de mantenimiento y puesta en valor continúan en el Cementerio Municipal de la ciudad de San Pedro, donde la Secretaría de Servicios Públicos desarrolla un plan de intervención destinado a mejorar el estado de las instalaciones y preservar uno de los espacios públicos más importantes de la ciudad.

Trabajos de reparación y pintura en el acceso principal Las obras se concentran actualmente en el ingreso principal al Cementerio Municipal, un sector de gran circulación que requería tareas de mantenimiento para recuperar su estado edilicio.

Las cuadrillas municipales realizan la reparación integral de la mampostería, una etapa considerada fundamental antes de avanzar con los trabajos de pintura que permitirán renovar por completo la imagen de la fachada del predio.

Desde la Secretaría de Servicios Públicos explicaron que estas intervenciones buscan garantizar una mayor durabilidad de los materiales y mejorar las condiciones generales del edificio, respetando las características arquitectónicas del lugar.

Una vez finalizadas las reparaciones estructurales, se procederá a la aplicación de pintura en las superficies intervenidas, otorgando una imagen renovada y reforzando la conservación del patrimonio municipal.

Un plan permanente de mantenimiento de los espacios públicos Las tareas forman parte de un cronograma de mantenimiento que el Municipio desarrolla de manera periódica en distintos edificios y espacios públicos de San Pedro.

El objetivo de estas acciones es preservar la infraestructura urbana, prolongar la vida útil de los inmuebles municipales y ofrecer mejores condiciones para quienes utilizan diariamente estos espacios.

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En ese sentido, el Cementerio Municipal representa un lugar de gran valor para la comunidad, no solo por su función esencial, sino también por su importancia histórica y patrimonial, motivo por el cual requiere intervenciones periódicas que permitan mantenerlo en condiciones adecuadas.

El plan de conservación contempla tanto trabajos preventivos como reparaciones específicas cuando el deterioro de las estructuras así lo demanda.

Mejoras para brindar un espacio más cuidado a los vecinos Desde el Municipio señalaron que el mantenimiento del Cementerio Municipal responde a una política de conservación de los espacios públicos, orientada a brindar entornos más seguros, ordenados y agradables para los vecinos.

Las tareas que se ejecutan durante estas semanas buscan mejorar tanto la estética como el estado general de las instalaciones, favoreciendo una mejor experiencia para quienes concurren al predio a visitar a sus familiares o realizar distintos trámites.

Además, este tipo de intervenciones contribuye a prevenir futuros deterioros, reduciendo la necesidad de reparaciones de mayor magnitud y permitiendo optimizar los recursos destinados al mantenimiento urbano.