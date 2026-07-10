San Nicolás: EDEN no atenderá al público el lunes 13 de julio por el Día del Trabajador de la Electricidad

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San Nicolás

La distribuidora informó que sus oficinas comerciales permanecerán cerradas, aunque mantendrá habilitados todos sus canales de atención digital y telefónica.

El próximo lunes 13 de julio, las oficinas comerciales de EDEN en la ciudad de San Nicolás permanecerán cerradas con motivo de la conmemoración del Día del Trabajador de la Electricidad. La empresa informó que, pese a la suspensión de la atención presencial, los usuarios podrán realizar consultas y gestionar trámites a través de los canales remotos habilitados.

Canales de atención disponibles durante el feriado Desde la distribuidora explicaron que, durante toda la jornada del lunes, continuará funcionando con normalidad la atención a través de sus plataformas digitales y telefónicas, con el objetivo de garantizar que los clientes puedan resolver consultas sin necesidad de acercarse a una sucursal.

Los usuarios podrán acceder a la Oficina Virtual de EDEN, donde es posible realizar distintos trámites vinculados al servicio eléctrico, consultar el estado de la cuenta, descargar facturas, informar inconvenientes y efectuar diversas gestiones de manera online.

Además, seguirá disponible el servicio de WhatsApp a través del número 3364-52-6944, una de las vías más utilizadas por los clientes para realizar consultas rápidas y recibir asistencia.

También permanecerá operativo el Centro de Atención Telefónica, comunicándose al 0810-999-3336, donde los usuarios podrán recibir información y gestionar distintos requerimientos relacionados con el suministro eléctrico.

Qué trámites podrán realizar los usuarios Aunque las oficinas comerciales permanecerán cerradas durante el lunes, la empresa recordó que la mayoría de las gestiones habituales pueden concretarse de manera remota.

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Entre ellas se encuentran la consulta de facturas, la descarga de comprobantes de pago, la actualización de datos personales, la realización de reclamos por inconvenientes en el servicio y otras solicitudes administrativas que forman parte de la atención cotidiana.

La digitalización de estos servicios permite que los clientes puedan resolver gran parte de sus necesidades sin trasladarse hasta una sede comercial, incluso durante jornadas no laborables.

EDEN recomendó utilizar los canales digitales Desde la compañía recomendaron a los usuarios planificar con anticipación cualquier trámite presencial que requiera atención en una oficina comercial, ya que la actividad se reanudará con normalidad una vez finalizada la jornada conmemorativa.