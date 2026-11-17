Un empleado municipal de 65 años denunció este lunes, alrededor de las 11:00, que autores ignorados dañaron el vidrio delantero derecho de una utilitaria Renault Kangoo perteneciente a la Municipalidad de Pergamino. El vehículo había quedado estacionado desde el viernes a las 13:00 en una cochera ubicada en inmediaciones de calles Merced, entre Pinto y Echevarría. Al regresar este lunes por la mañana, el denunciante constató el faltante de una escalera de aluminio de cuatro cuerpos, un gato hidráulico negro y una rueda de auxilio. La causa quedó caratulada como robo, con intervención de la UFI y J N° 6.