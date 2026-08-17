Ramallo: Tres proyectos educativos avanzaron a la instancia provincial de Ciencia y Tecnología
Tres escuelas de Ramallo fueron seleccionadas entre 11 proyectos que competirán en septiembre en la instancia provincial del certamen.
Tres proyectos de instituciones educativas de Ramallo lograron clasificar a la instancia provincial de la Feria Regional de Educación, Ciencia, Arte y Tecnología, luego de destacarse entre los 190 trabajos presentados. La próxima etapa se realizará durante septiembre en Santa Clara del Mar.
Tres escuelas de Ramallo fueron seleccionadas
Los proyectos que obtuvieron la clasificación pertenecen a tres establecimientos educativos del distrito. Se trata de la Escuela de Educación Secundaria Técnica N.º 1 de Villa Ramallo, la Escuela Rural Primaria N.º 20 “San Carlos” y la Escuela de Educación Secundaria N.º 1.
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La participación de las instituciones ramallenses representa un reconocimiento al trabajo desarrollado por estudiantes y docentes durante las distintas etapas de la feria.
190 proyectos participaron de la Feria Regional
La Feria Regional de Educación, Ciencia, Arte y Tecnología reunió a estudiantes, docentes e instituciones educativas de distintos puntos de la región. En total, fueron 190 los proyectos presentados durante la instancia regional.
De ese conjunto, 11 proyectos consiguieron la clasificación a la etapa provincial, entre ellos los tres trabajos desarrollados por establecimientos educativos de Ramallo.
La selección permite que los equipos continúen mostrando sus propuestas y experiencias en una nueva instancia, en la que compartirán espacio con otros proyectos destacados de la región.
La instancia provincial será en Santa Clara del Mar
La próxima etapa del certamen tendrá lugar durante el mes de septiembre en Santa Clara del Mar. Allí, los proyectos clasificados continuarán con su participación y tendrán la posibilidad de representar a sus instituciones educativas.
De esta manera, estudiantes y docentes de las tres escuelas de Ramallo avanzarán en el certamen provincial, luego de superar la instancia regional y quedar entre los trabajos seleccionados para la siguiente etapa.