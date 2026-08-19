Ramallo propone recorrer su historia a través del arte y la memoria

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Región

La conferencia “El arte como reflejo de la realidad histórica” será el sábado 22 de agosto, a las 19, en la Biblioteca Popular Fortunato Zampa.

La historia de una comunidad también puede reconstruirse a través de sus expresiones artísticas, imágenes y manifestaciones culturales. Con esa mirada, la Junta de Estudios Históricos de Ramallo y la Biblioteca Popular Fortunato Zampa organizaron una conferencia que propone acercarse al pasado regional desde el vínculo entre arte, memoria e historia.

Una conferencia para comprender la historia a través del arte La actividad se denomina “El arte como reflejo de la realidad histórica” y estará a cargo de Matilde Nava. El encuentro tendrá como eje la relación entre las distintas expresiones artísticas y los procesos históricos que atravesaron a las sociedades a lo largo del tiempo.

La propuesta busca mostrar cómo pinturas, imágenes, representaciones y otras manifestaciones culturales pueden convertirse en testimonios de una época y aportar información sobre las costumbres, la vida cotidiana, las relaciones sociales y las transformaciones experimentadas por las comunidades.

El encuentro se realizará el sábado 22 de agosto, a las 19, en la sede de la Biblioteca Popular Fortunato Zampa, ubicada en Villa Ramallo.

Una mirada sobre los orígenes históricos de la región La conferencia también estará vinculada con los primeros antecedentes históricos de la región y contará con material relacionado con el antiguo territorio conocido como Pago de las Hermanas.

Entre los elementos que acompañan la convocatoria se encuentra una representación de la distribución y propiedad de las tierras hacia el año 1710. Allí aparecen referencias a distintos nombres vinculados con ese período, entre ellos la Compañía de Jesús, Luis Gambier Merlot, Gambier Luzia y Antonio de Vera Mujica.

El material permitirá aproximarse a la configuración histórica del territorio y comprender algunos de los procesos que marcaron los primeros tiempos de la región.

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Arte, cultura y memoria para recuperar la identidad de Ramallo Desde la organización destacaron la importancia de generar espacios destinados a recuperar y difundir la memoria local. En ese sentido, la propuesta apunta a establecer un vínculo entre el pasado y las expresiones culturales que permiten interpretarlo desde diferentes perspectivas.

La Biblioteca Popular Fortunato Zampa volverá a ser escenario de una actividad relacionada con la historia y la cultura de Ramallo, consolidando su rol como espacio de encuentro, formación y participación comunitaria.

La conferencia representa una oportunidad para conocer aspectos de la historia local y regional a partir de una mirada que combina arte, cultura y memoria, además de profundizar en los procesos que contribuyeron a formar la identidad de Ramallo.

La actividad será el sábado 22 de agosto a las 19, en la Biblioteca Popular Fortunato Zampa de Villa Ramallo, con entrada abierta a toda la comunidad.