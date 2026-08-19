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Ramallo propone recorrer su historia a través del arte y la memoria

La conferencia “El arte como reflejo de la realidad histórica” será el sábado 22 de agosto, a las 19, en la Biblioteca Popular Fortunato Zampa.

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19 de agosto de 2026 a las 07:03 p. m.
Ramallo propone recorrer su historia a través del arte y la memoria

La historia de una comunidad también puede reconstruirse a través de sus expresiones artísticas, imágenes y manifestaciones culturales. Con esa mirada, la Junta de Estudios Históricos de Ramallo y la Biblioteca Popular Fortunato Zampa organizaron una conferencia que propone acercarse al pasado regional desde el vínculo entre arte, memoria e historia.

Una conferencia para comprender la historia a través del arte

La actividad se denomina “El arte como reflejo de la realidad histórica” y estará a cargo de Matilde Nava. El encuentro tendrá como eje la relación entre las distintas expresiones artísticas y los procesos históricos que atravesaron a las sociedades a lo largo del tiempo.

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La propuesta busca mostrar cómo pinturas, imágenes, representaciones y otras manifestaciones culturales pueden convertirse en testimonios de una época y aportar información sobre las costumbres, la vida cotidiana, las relaciones sociales y las transformaciones experimentadas por las comunidades.

El encuentro se realizará el sábado 22 de agosto, a las 19, en la sede de la Biblioteca Popular Fortunato Zampa, ubicada en Villa Ramallo.

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Una mirada sobre los orígenes históricos de la región

La conferencia también estará vinculada con los primeros antecedentes históricos de la región y contará con material relacionado con el antiguo territorio conocido como Pago de las Hermanas.

Entre los elementos que acompañan la convocatoria se encuentra una representación de la distribución y propiedad de las tierras hacia el año 1710. Allí aparecen referencias a distintos nombres vinculados con ese período, entre ellos la Compañía de Jesús, Luis Gambier Merlot, Gambier Luzia y Antonio de Vera Mujica.

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El material permitirá aproximarse a la configuración histórica del territorio y comprender algunos de los procesos que marcaron los primeros tiempos de la región.

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Arte, cultura y memoria para recuperar la identidad de Ramallo

Desde la organización destacaron la importancia de generar espacios destinados a recuperar y difundir la memoria local. En ese sentido, la propuesta apunta a establecer un vínculo entre el pasado y las expresiones culturales que permiten interpretarlo desde diferentes perspectivas.

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La Biblioteca Popular Fortunato Zampa volverá a ser escenario de una actividad relacionada con la historia y la cultura de Ramallo, consolidando su rol como espacio de encuentro, formación y participación comunitaria.

La conferencia representa una oportunidad para conocer aspectos de la historia local y regional a partir de una mirada que combina arte, cultura y memoria, además de profundizar en los procesos que contribuyeron a formar la identidad de Ramallo.

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La actividad será el sábado 22 de agosto a las 19, en la Biblioteca Popular Fortunato Zampa de Villa Ramallo, con entrada abierta a toda la comunidad.


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