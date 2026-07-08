Rally Regional: Pergamino se prepara para recibir una nueva fecha del campeonato

Pergamino volverá a ser sede del Rally Regional con la disputa de la quinta fecha del calendario 2026. La competencia, denominada Gran Premio Grupo Montanari – Homenaje a la Trayectoria Gustavo Quarchioni, se desarrollará entre el 17 y el 19 de julio y contará con la participación estimada de más de 60 binomios, una de las convocatorias más importantes de la temporada.