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Rally Regional: Pergamino se prepara para recibir una nueva fecha del campeonato

Pergamino volverá a ser sede del Rally Regional con la disputa de la quinta fecha del calendario 2026. La competencia, denominada Gran Premio Grupo Montanari – Homenaje a la Trayectoria Gustavo Quarchioni, se desarrollará entre el 17 y el 19 de julio y contará con la participación estimada de más...

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Fuente: Municipalidad de Pergamino·08 de julio de 2026 a las 04:15 p. m.
Rally Regional: Pergamino se prepara para recibir una nueva fecha del campeonato

Pergamino volverá a ser sede del Rally Regional con la disputa de la quinta fecha del calendario 2026. La competencia, denominada Gran Premio Grupo Montanari – Homenaje a la Trayectoria Gustavo Quarchioni, se desarrollará entre el 17 y el 19 de julio y contará con la participación estimada de más de 60 binomios, una de las convocatorias más importantes de la temporada.

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