Presentarán en San Nicolás un libro sobre la vida y el legado de monseñor Carlos Ponce de León

> Presentarán en San Nicolás un libro sobre la vida y el legado de monseñor Carlos Ponce de León

San Nicolás

La obra será presentada este 9 de julio en el Colegio Don Bosco y abrirá las actividades por el 50.º aniversario del fallecimiento del recordado obispo.

Monseñor Carlos Horacio Ponce de León volverá a ser protagonista de un encuentro que buscará mantener viva su memoria. Este jueves 9 de julio, la comunidad de San Nicolás será sede de la presentación de un libro que recorre su vida, su compromiso pastoral y el profundo vínculo que construyó con los vecinos durante su ministerio episcopal.

Un homenaje a una figura emblemática de la Diócesis de San Nicolás La presentación del libro "Carlos Ponce de León: Retrato de un pastor inolvidable" se realizará a las 18:00 en el Salón de Usos Múltiples (SUM) del Colegio Don Bosco, ubicado en Don Bosco 580, con ingreso por calle San José.

La publicación fue escrita por la carmelita descalza Lucía de Jesús Hermano y editada por Ediciones Don Bosco Argentina, con el propósito de recuperar la historia y el legado de quien es considerado uno de los obispos más influyentes de la historia de la Diócesis de San Nicolás.

Durante la jornada estarán presentes tanto la autora como el padre Marcelo Lisandro Sbaffo, quienes compartirán con el público una charla abierta sobre la trayectoria de Ponce de León, su vocación pastoral, su cercanía con los sectores más vulnerables y el impacto que dejó en la comunidad nicoleña.

El legado pastoral y social de Carlos Ponce de León La obra propone un recorrido cronológico por la vida de monseñor Carlos Horacio Ponce de León, desde sus primeros pasos en el sacerdocio hasta su labor como obispo de San Nicolás, poniendo especial énfasis en su compromiso con la defensa de los derechos humanos, la promoción de la justicia social y el acompañamiento permanente a quienes más lo necesitaban.

A través de distintos testimonios, documentos y relatos, el libro reconstruye una parte significativa de la historia de la Iglesia local y ofrece una mirada sobre el papel que desempeñó el religioso en momentos complejos para la Argentina.

Su figura continúa despertando un profundo reconocimiento entre fieles, referentes sociales e integrantes de la comunidad religiosa, quienes destacan no solo su labor evangelizadora sino también su permanente defensa de la dignidad humana.

La presentación abrirá las actividades por el 50.º aniversario de su fallecimiento El acto de este jueves también marcará el inicio de una serie de actividades conmemorativas organizadas con motivo del 50.º aniversario del fallecimiento de monseñor Ponce de León.

La semana de homenajes fue declarada de interés municipal y buscará convocar tanto a la comunidad católica como a vecinos interesados en conocer o profundizar la historia de quien dejó una huella imborrable en San Nicolás.

Por su parte, la autora del libro, Lucía de Jesús Hermano, integra actualmente el Carmelo de San Nicolás, donde desarrolla su vida contemplativa. Desde esa comunidad religiosa impulsó este proyecto editorial con el objetivo de preservar la memoria de uno de los pastores más recordados de la región y acercar su legado a las nuevas generaciones.