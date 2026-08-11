Piden a los pergaminenses respetar la correcta disposición de residuos y evitar arrojar voluminosos en los contenedores

> Piden a los pergaminenses respetar la correcta disposición de residuos y evitar arrojar voluminosos en los contenedores

Pergamino

Reiteraron a la comunidad de Pergamino la importancia de realizar una correcta disposición de los residuos y utilizar adecuadamente los distintos espacios y recipientes destinados a la separación y recolección de materiales.

Desde el Municipio remarcaron especialmente la necesidad de hacer un uso responsable de las campanas de colores y, fundamentalmente, de los contenedores verdes, que forman parte del sistema de gestión de residuos que funciona en distintos sectores de la ciudad. En este sentido, solicitaron a los pergaminenses evitar arrojar en estos recipientes residuos voluminosos que, por sus características y dimensiones, no corresponden a este tipo de contenedores.

La recomendación apunta no solamente a mantener una ciudad más limpia y ordenada, sino también a reducir el impacto ambiental que genera una disposición inadecuada de los residuos. Cuando un contenedor destinado a los residuos domiciliarios o reciclables es utilizado para depositar objetos de gran tamaño, se dificulta su capacidad de almacenamiento y se generan inconvenientes tanto para la recolección como para el mantenimiento de los espacios públicos.

Un pedido concreto Desde las áreas municipales explicaron que el problema se repite en distintos puntos de Pergamino y que, en muchas oportunidades, los residuos voluminosos terminan ubicados dentro o alrededor de los contenedores. Muebles, colchones, electrodomésticos, restos de poda, maderas y otros elementos de grandes dimensiones requieren un tratamiento y una modalidad de retiro diferente a la de los residuos habituales.

La presencia de estos materiales también puede generar riesgos para quienes trabajan en la recolección, ya que algunos objetos pueden contener elementos cortantes, partes metálicas, vidrios u otros componentes capaces de provocar accidentes. A esto se suma la posibilidad de que los residuos terminen desparramados en la vía pública, especialmente ante la acción del viento o de animales, generando focos de suciedad y afectando el normal funcionamiento del servicio.

El llamado de las autoridades municipales se relaciona, además, con la necesidad de fortalecer los hábitos vinculados con la separación y disposición responsable de los residuos. Las campanas de colores constituyen una herramienta para facilitar la clasificación de determinados materiales y favorecer su recuperación, pero para que el sistema funcione correctamente resulta indispensable que los vecinos respeten el destino de cada recipiente.

Cada cosa en su lugar En el caso de los contenedores verdes, la recomendación es particularmente importante debido al uso cotidiano que tienen y al volumen de residuos que reciben. La incorporación de objetos que no corresponden reduce rápidamente el espacio disponible y puede impedir que otros vecinos puedan utilizarlos correctamente.

“Actuá en Verde” viene promoviendo distintas acciones vinculadas con la concientización ambiental y la generación de hábitos sostenibles entre los pergaminenses. En este marco, la disposición responsable de los residuos constituye uno de los aspectos centrales para avanzar hacia una ciudad más limpia y con mejores condiciones ambientales.

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Desde Servicios Públicos e Higiene Urbana insistieron en que mantener en buenas condiciones los espacios públicos no depende únicamente de los trabajos que lleva adelante el Municipio, sino también de la colaboración cotidiana de los vecinos. Cada residuo colocado en el lugar correspondiente contribuye a facilitar las tareas de recolección, evitar desbordes y reducir situaciones que puedan afectar la higiene urbana.

Por ese motivo, el pedido vuelve a estar dirigido a toda la comunidad de Pergamino: no utilizar los contenedores verdes ni las campanas de colores para arrojar residuos voluminosos o materiales que no correspondan a su finalidad. La recomendación busca prevenir desbordes, evitar riesgos y disminuir el impacto ambiental asociado a una disposición incorrecta.

Entre todos La responsabilidad sobre los residuos comienza en el momento en que son generados. Separarlos, colocarlos en el recipiente correspondiente y utilizar los mecanismos establecidos para aquellos elementos que requieren una disposición especial son acciones sencillas que permiten mejorar la limpieza de la ciudad y cuidar el ambiente.

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Las autoridades municipales apelaron nuevamente al compromiso de los pergaminenses para sostener estos hábitos y evitar que los contenedores destinados a facilitar la gestión de residuos terminen convirtiéndose en puntos de acumulación de objetos que deberían ser retirados mediante otros mecanismos.