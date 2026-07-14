Pergamino participó en las XX Jornadas IDERA 2026 con exposiciones, capacitaciones y representación institucional

Municipalidad de Pergamino

La Municipalidad de Pergamino, a través del equipo de la Infraestructura de Datos Espaciales (IDE Pergamino), participó de las XX Jornadas de la Infraestructura de Datos Espaciales de la República Argentina (IDERA), que se desarrollaron del 1 al 3 de julio en la ciudad de Concordia, Entre Ríos. Durante el...

La Municipalidad de Pergamino, a través del equipo de la Infraestructura de Datos Espaciales (IDE Pergamino), participó de las XX Jornadas de la Infraestructura de Datos Espaciales de la República Argentina (IDERA), que se desarrollaron del 1 al 3 de julio en la ciudad de Concordia, Entre Ríos. Durante el encuentro, la delegación local presentó experiencias técnicas, brindó una capacitación y volvió a tener representación en los espacios institucionales del organismo.

Las Jornadas IDERA constituyen el principal ámbito de intercambio de la comunidad geoespacial argentina. Cada año reúnen a organismos públicos, universidades, instituciones de investigación, empresas y profesionales de todo el país para compartir experiencias, avances e iniciativas vinculadas a la gestión de la información territorial y al fortalecimiento de las Infraestructuras de Datos Espaciales.

En esta edición, Pergamino presentó la exposición «OpenStreetMap como activo estratégico para construir y potenciar una IDE municipal», donde se mostró cómo esta plataforma colaborativa puede convertirse en una herramienta clave para fortalecer la producción, validación y difusión de información territorial, promoviendo además la participación ciudadana y enriqueciendo los datos geográficos utilizados en la gestión pública.

Además, el equipo de IDE Pergamino dictó el taller «Introducción a QGIS: Geoprocesos y salidas gráficas», una capacitación teórico-práctica destinada a profesionales y técnicos de distintas jurisdicciones. Durante la actividad, los participantes trabajaron con herramientas de análisis espacial, realizaron procesos de geoprocesamiento sobre casos reales y elaboraron productos cartográficos mediante el software libre QGIS.

Uno de los momentos destacados de las jornadas fue la Asamblea IDERA, donde el director de Sistemas de Información Georreferenciada de la Municipalidad de Pergamino, Federico Gazaba, fue reelegido como uno de los cinco representantes del estamento Gobiernos Locales, renovando así la representación de los municipios dentro de la organización nacional.

La participación también permitió fortalecer vínculos con representantes de organismos nacionales, provinciales y municipales, universidades y referentes del ámbito geoespacial, generando nuevas oportunidades de cooperación e intercambio de experiencias para seguir impulsando proyectos vinculados a la gestión inteligente del territorio.