Pergamino fue sede de una nueva edición de Urban Cities
El Hub de Innovación del Parque Belgrano fue el escenario de una nueva edición de Urban Cities, el ciclo que recorre distintas ciudades del país como antesala del 1° Congreso Federal de Ciudades Inteligentes, que se realizará los días 1 y 2 de septiembre en la Ciudad de Buenos Aires.La...
El Hub de Innovación del Parque Belgrano fue el escenario de una nueva edición de Urban Cities, el ciclo que recorre distintas ciudades del país como antesala del 1° Congreso Federal de Ciudades Inteligentes, que se realizará los días 1 y 2 de septiembre en la Ciudad de Buenos Aires.
La jornada reunió a referentes del sector público, privado, académico y científico para intercambiar experiencias y debatir sobre transformación digital, inteligencia artificial e innovación aplicada a la gestión pública.
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Del panel participaron el secretario de Seguridad de la Municipalidad de Pergamino, Ignacio Doddi; la directora de la Agencia de Desarrollo Local, Aurelia Furnari; la doctora ingeniera forestal, docente e investigadora del CONICET-UNNOBA, Ana Clara Cobas; el fundador de Trebe Biotech, Mariano Battista; y el director de Sistemas de Información Georreferenciada y coordinador de la Infraestructura de Datos Espaciales (IDE), Federico Gazaba.
Durante el encuentro se compartieron experiencias vinculadas al desarrollo de ciudades inteligentes, el uso de nuevas tecnologías y la articulación entre el Estado, el sector productivo y las instituciones para impulsar soluciones innovadoras que mejoren la calidad de vida de los vecinos.
El intendente Javier Martínez, el senador provincial Juan Manuel Rico Zini y demás funcionarios municipales también participaron de la actividad y acompañaron este espacio de intercambio, que posicionó a Pergamino como una de las ciudades que integran el recorrido federal de Urban Cities rumbo al Congreso Federal de Ciudades Inteligentes.