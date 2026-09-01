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Nuevo curso para emprendedores: capacitación, asesoramiento y acompañamiento para potenciar proyectos

La Dirección de Empleo y Emprendedurismo de la Municipalidad de Pergamino anunció un nuevo curso destinado a emprendedores, que se desarrollará en conjunto con la Fundación CRUP y tendrá como objetivo brindar herramientas concretas para fortalecer y profesionalizar los emprendimientos.La propuesta comenzará la próxima semana y contará con siete clases,...

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Fuente: Municipalidad de Pergamino·01 de septiembre de 2026 a las 09:28 a. m.
Nuevo curso para emprendedores: capacitación, asesoramiento y acompañamiento para potenciar proyectos

La Dirección de Empleo y Emprendedurismo de la Municipalidad de Pergamino anunció un nuevo curso destinado a emprendedores, que se desarrollará en conjunto con la Fundación CRUP y tendrá como objetivo brindar herramientas concretas para fortalecer y profesionalizar los emprendimientos.

La propuesta comenzará la próxima semana y contará con siete clases, que abordarán contenidos vinculados al marketing, contabilidad, habilidades blandas y desarrollo de planes de negocio. El cupo será de 50 personas y uno de los requisitos para participar es contar con al menos un año de antigüedad en el emprendimiento.
Las clases se dictarán los días martes a las 19hs en la Fundación CRUP (Echevarría 549).
La inscripción tiene un valor de $10.000. El dinero recaudado será destinado a la organización Corazones en Acción.

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“Muchos emprendedores nos plantearon que querían armar un plan de negocio, pero no necesariamente acceder a un crédito. Por eso decidimos, junto a la Fundación CRUP lanzar este nuevo curso”, explicó Eugenio Petinari, director de Empleo y Emprendedurismo.

El funcionario destacó que la iniciativa forma parte de una propuesta más amplia de acompañamiento al sector. En este sentido, señaló que recientemente comenzaron los desayunos de asesoramiento para emprendedores, con la participación de una contadora y una abogada, donde se trabajan temas como monotributo y registro de marcas.

Estos encuentros se realizan los jueves, de 9 a 11, y próximamente se abrirá la convocatoria para que puedan participar otros emprendedores, más allá de quienes actualmente forman parte de las ferias.

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Petinari también destacó el trabajo que se viene realizando a través del programa de microcréditos, que este año alcanzará a 28 emprendedores, casi duplicando la cantidad de beneficiarios respecto del año pasado.
Por su parte, Juan Carlos Raimundo, secretario del CRUP, remarcó el valor de la capacitación y el compromiso de la Fundación con este tipo de iniciativas.
“Necesitamos que los emprendedores, para que tengan éxito, sean profesionales. Si fracasás, adelante: no es un fracaso, es una experiencia nueva”, sostuvo Raimundo, quien además se comprometió a acompañar a los participantes durante el desarrollo del curso y gestionar la participación de profesionales que puedan brindar asesoramiento.
“Para nosotros es muy importante que nos sigan acompañando en esta iniciativa. Sabemos que los emprendedores demandan estos espacios y estamos entusiasmados con poder poner en marcha un nuevo curso”, agregó Petinari.

Inscripción
Las personas interesadas deberán comunicarse con el Club de Emprendedores al 625110 para recibir el formulario de inscripción.
También pueden completar directamente el formulario de inscripción: https://forms.gle/3qjza6k3LxpFwk5SA

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