Nuevas estafas telefónicas engañan a vecinos con pérdidas millonarias

Un empleado denunció haber recibido una videollamada por WhatsApp presuntamente emitida por la entidad financiera Santander tras radicar un reclamo por una tarjeta de débito. Engañado por el delincuente bajo falsas instrucciones, el denunciante comprobó minutos después la solicitud no autorizada de préstamos a su nombre por 3 millones de pesos y la transferencia inmediata del saldo hacia una billetera virtual.

En un hecho de estafa virtual acontecido el sábado, una vecina de 48 años cayó en un ardid telefónico donde un interlocutor se hizo pasar por un representante de la empresa Personal Flow. Bajo la promesa de saldar facturas adeudadas, la víctima fue inducida a descargar una aplicación de cobro virtual y realizar autotransferencias desde su cuenta bancaria por la suma de 871.000 pesos, dinero que terminó siendo derivado a la cuenta de una tercera persona desconocida.