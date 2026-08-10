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Nuevas estafas telefónicas engañan a vecinos con pérdidas millonarias

Las defraudaciones con falsas promociones atraen a personas en estado de vulnerabilidad a quienes las despojan del dinero de las cuentas bancarias.

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10 de agosto de 2026 a las 06:59 p. m.
Nuevas estafas telefónicas engañan a vecinos con pérdidas millonarias
Las estafas telefónicas afectan a personas que se encuentran en estado de vulnerabilidad.

Un empleado denunció haber recibido una videollamada por WhatsApp presuntamente emitida por la entidad financiera Santander tras radicar un reclamo por una tarjeta de débito. Engañado por el delincuente bajo falsas instrucciones, el denunciante comprobó minutos después la solicitud no autorizada de préstamos a su nombre por 3 millones de pesos y la transferencia inmediata del saldo hacia una billetera virtual.

Perdió más de 800 mil pesos bajo la defraudación del cobro de servicios

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En un hecho de estafa virtual acontecido el sábado, una vecina de 48 años cayó en un ardid telefónico donde un interlocutor se hizo pasar por un representante de la empresa Personal Flow. Bajo la promesa de saldar facturas adeudadas, la víctima fue inducida a descargar una aplicación de cobro virtual y realizar autotransferencias desde su cuenta bancaria por la suma de 871.000 pesos, dinero que terminó siendo derivado a la cuenta de una tercera persona desconocida.


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