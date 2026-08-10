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Modalidad cuento del tío: un jubilado fue víctima de una estafa por 18 millones de pesos

Los delincuentes indujeron a la víctima a operar en su cuenta del Banco Galicia, logrando gestionar a su nombre un préstamo no autorizado por la suma aproximada de 18 millones de pesos.

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10 de agosto de 2026 a las 07:34 p. m.
Modalidad cuento del tío: un jubilado fue víctima de una estafa por 18 millones de pesos
A la víctima lo indujeron a operar en el home banking para adquirir un cuantioso crédito.

Un hombre de 75 años domiciliado en la localidad de Acevedo sufrió un impactante perjuicio económico tras recibir una videollamada engañosa de un supuesto comprador interesado en un tractor de su propiedad. Mediante ardides y manipulaciones, los delincuentes indujeron a la víctima a operar en su cuenta del Banco Galicia, logrando gestionar a su nombre un préstamo no autorizado por la suma aproximada de 18 millones de pesos. Afortunadamente, el vecino logró comunicarse de urgencia con la entidad bancaria para bloquear la cuenta tras advertir la maniobra.

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