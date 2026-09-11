Martín Etchevers, en la apertura de la Asamblea de ADEPA: "La inteligencia artificial desafía la sustentabilidad de los medios"

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Opinión

La entidad inauguró en Tucumán su 64ª Asamblea General con un llamado a defender la libertad de prensa y las condiciones que hacen posible el periodismo.

La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) inauguró en San Miguel de Tucumán su 64ª Asamblea General Ordinaria, con la participación de directivos, editores y representantes de medios de todo el país. En la apertura, su presidente, Martín Etchevers, llamó a defender la libertad de prensa y a construir respuestas frente a la transformación tecnológica.

La Asamblea, que se desarrolla hasta este viernes 11 de septiembre en el Hotel Sheraton Tucumán, tiene como anfitrión a La Gaceta y reúne a representantes de medios impresos, digitales y audiovisuales para analizar los principales desafíos de la industria periodística, la situación de la libertad de prensa y las transformaciones del ecosistema informativo. Es la cuarta vez en la historia de ADEPA que el encuentro se realiza en la capital tucumana.

El diagnóstico: una transformación estructural Etchevers sostuvo que la industria atraviesa uno de los períodos de mayor transformación desde la llegada de internet. "La inteligencia artificial dejó de ser una promesa para convertirse en una realidad cotidiana. Cambiaron los buscadores. Cambiaron las plataformas. Cambió la forma en que las personas descubren, consumen y comparten información", señaló.

Frente a ese escenario, advirtió sobre el crecimiento de la desinformación, la polarización y los contenidos de impacto, y reivindicó el valor diferencial del periodismo profesional: "Los medios, cuyo contenido sigue requiriendo la inversión y el profesionalismo de estar en el lugar de los hechos, de investigar lo que está oculto, de producir análisis y miradas inéditos, de contar con una curaduría y una responsabilidad editorial, son los pocos que brindan hechos verificados, lecturas validadas, certezas y confiabilidad en un entorno saturado de operaciones, campañas y alucinaciones".

El presidente de ADEPA puso el foco además en el impacto económico de las transformaciones tecnológicas y en la necesidad de construir un nuevo equilibrio entre medios, plataformas y grandes actores tecnológicos. "Ese valor que aún —y yo diría más que nunca— le agregamos a la conversación pública está en peligro porque es apropiado por los grandes jugadores tecnológicos sin ningún tipo de proporcionalidad", sostuvo. En ese marco, defendió la estrategia de la entidad en materia de propiedad intelectual: "Podíamos limitarnos a observar los acontecimientos o podíamos intentar configurar un escenario donde fuera posible impulsar los debates, promover las negociaciones, acelerar los acuerdos de industria, evangelizar a los poderes del Estado, a la opinión pública y al establishment sobre el valor que le ofrecemos a las plataformas y el derecho de propiedad intelectual que nos asiste".

Libertad de prensa y sustentabilidad, dos caras de lo mismo Etchevers remarcó que los desafíos económicos y tecnológicos son inseparables de la defensa de la libertad de prensa. "Como los tiempos cambian, hoy defender la libertad de expresión también significa defender las condiciones que hacen posible la existencia del periodismo", afirmó. Y sintetizó: "No hay periodismo profesional y libre sin medios sostenibles. No hay información confiable sin redacciones fuertes. Y no hay democracia saludable cuando desaparecen las voces locales que interpretan la realidad de sus comunidades".

En esa línea, repasó la ampliación de la agenda institucional de ADEPA en los últimos años: inteligencia artificial, propiedad intelectual, monetización de contenidos, capacitación tecnológica, innovación editorial, nuevos hábitos de consumo, buscadores impulsados por IA, relaciones entre medios y plataformas y sustentabilidad económica de las empresas periodísticas. "No porque sean temas de moda. Sino porque son los temas que definirán el futuro de nuestra industria", explicó.

También destacó el trabajo del último período en materia de libertad de prensa y defensa jurídica de los medios: la intervención de la entidad ante iniciativas legislativas que podían afectar la libertad de expresión, la presentación de amicus curiae en casos relevantes y la tarea que se desarrolla actualmente frente a las restricciones a la publicación de encuestas en períodos electorales.

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La respuesta a la IA: de las redacciones a la coalición global

La inteligencia artificial fue otro de los ejes centrales del discurso. Etchevers señaló que ADEPA decidió abordar la transformación "sobre toda la cadena de valor del periodismo", con estudios sobre adopción de IA en los medios argentinos, una guía para el uso responsable de estas herramientas en las redacciones, el IA Camp ADEPA y capacitaciones sobre inteligencia artificial, SEO, GEO, publicidad programática, automatización y nuevos modelos de negocio.

Destacó además el fortalecimiento del trabajo jurídico frente al uso no autorizado de contenidos periodísticos por sistemas de inteligencia artificial y la incorporación de ADEPA a SPUR, la coalición internacional que trabaja en estándares abiertos sobre derechos de uso de contenidos periodísticos. "Defender la sustentabilidad del periodismo requiere hoy una mirada global", sostuvo.

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Agenda federal y diálogo institucional La programación de la Asamblea incluye debates sobre libertad de prensa, inteligencia artificial, innovación, sustentabilidad y nuevos modelos de negocio, además de capacitaciones con especialistas nacionales e internacionales. Durante su presencia en Tucumán, representantes de ADEPA mantuvieron encuentros institucionales con el gobernador Osvaldo Jaldo y con la intendenta de San Miguel de Tucumán, Rossana Chahla, en los que se abordaron la situación de los medios, la libertad de prensa y la importancia del diálogo entre las instituciones públicas y el periodismo profesional.

"La confianza sigue siendo el activo más valioso" En el cierre, Etchevers planteó una mirada de futuro para la industria: "La radio no reemplazó a los diarios. La televisión no reemplazó a la radio. Internet no reemplazó al periodismo. Y confío en que la inteligencia artificial tampoco lo hará".