“Legado infinito”: Borges como punto de partida para nuevas miradas

Cultura

En el marco del 18º aniversario del Centro Cultural Registrarte, este jueves se inaugurará una muestra colectiva inspirada en la obra de Jorge Luis Borges, a 40 años de su muerte.

El Centro Cultural Registrarte continúa celebrando sus 18 años de trayectoria con una programación que vuelve a poner en diálogo distintas expresiones artísticas y literarias. Este jueves, a las 20:00, en su sede de Sarratea 221, quedará habilitada la muestra “Legado infinito / 40 años de la muerte de Jorge Luis Borges”, una propuesta colectiva que toma la obra del escritor argentino como punto de partida para explorar nuevas formas de creación.

La exposición reunirá fotografías, libros, grabados y producciones vinculadas con la escritura, construyendo un recorrido por diferentes aproximaciones al universo borgiano. La propuesta podrá visitarse con entrada libre y gratuita y comenzará a las 20:00 con la apertura formal de la muestra y una visita guiada.

Participarán de la exposición Laura Riera, Jorgelina Ledesma, Analía Cusumano, Dani Conte, Keila Venturi, Melina Mova, Vanesa Mescher, Florencia Miri, Angie Bonacalza, Natalia Tealdi, Paulo Scarlato, Pablo Vidal, Laura Pérez Suárez, Julián Juan y Amorina Pérez.

La actividad continuará con una conversación en torno a Borges y a las distintas maneras de abordar su legado desde la producción contemporánea. A partir de sus publicaciones y trabajos vinculados con la escritura y la obra del autor de Ficciones, dialogarán Pablo Vidal, Tomás Fernández y Facundo Acebez.

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