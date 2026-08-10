Ivana Fortunati lleva el tango a la televisión nacional y regresa a Café La Humedad y El Cairo

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Cultura

La reconocida cantante oriunda de Santa Teresa será entrevistada y ofrecerá una presentación musical en el programa Re Despiertos, de TN, durante la madrugada del jueves 13. Además, el 11 volverá a Café La Humedad y el 28 al emblemático bar El Cairo de Rosario.

La cantante Ivana Fortunati continúa consolidando su presencia en los principales escenarios y medios dedicados a la música ciudadana. Con una trayectoria de más de 40 años, la artista oriunda de Santa Teresa volverá a tener proyección nacional al participar del programa Re Despiertos, que se emite por TN, donde combinará una entrevista con una actuación en vivo.

La emisión podrá verse durante la madrugada del jueves 13, a las 2:00. En la oportunidad, Fortunati compartirá el estudio con el cantante Carlos Oyola, acompañados por Ariel Nurnberg en bandoneón y Roberto Gallego en guitarra, en una propuesta que buscará acercar el tango a una audiencia de todo el país.

Pero antes, el 11, Fortunati será parte de una programación especial por las celebraciones del 10º aniversario del emblemático Café La Humedad del recordado Cacho Castaña, ubicado en Carlos Calvo 2540, CABA.

La agenda de la intérprete continuará el sábado 15 día en que participará de un homenaje al recordado cantante de tango Ricardo “Chiqui” Pereyra. Este tributo se realizará en el Teatro Botti, -ubicado en Int. Garrahan 347, B1748 Gral. Rodríguez- con la conducción de Roberto Artusa.

Finalmente, el viernes 28 de agosto, Ivana ofrecerá un recital exclusivo en El Cairo, uno de los bares más tradicionales y representativos de Rosario, ubicado en Santa Fe 1102. El espectáculo comenzará a las 21:00 y contará con el acompañamiento de los músicos Eduardo Pedruello y Diego Saavedra. Pero, además, la artista estará festejando sus cumpleaños número 50.

El derecho de espectáculo tendrá un valor de 25.000 pesos y las reservas ya pueden realizarse al teléfono 341 3201236.

Una trayectoria ligada al tango Dueña de una voz reconocida dentro del circuito tanguero, Ivana Fortunati ha construido una sólida carrera que la llevó a presentarse en escenarios emblemáticos de la Argentina. Entre ellos sobresalen el histórico Café Tortoni de Buenos Aires, el programa Argentinísima de Silvio Soldán, el City Center de Rosario y el Festival Internacional Concepción Ciudad Tango, en Tucumán.

Su talento también fue distinguido en algunos de los certámenes más importantes del país. En 2001 obtuvo el primer premio en el Festival Nacional de Música Popular de Baradero y, años más tarde, se consagró ganadora del Festival Nacional de Tango de La Falda en las ediciones 2008 y 2009. En 2012 integró la programación del Festival Internacional de Tango Justo Daract, en San Luis.

En el plano discográfico, en 2020 editó el álbum A puro tango, una producción que reunió clásicos del género interpretados con su sello personal. Tres años más tarde recibió el Premio Magazine durante la 31ª edición de la tradicional gala rosarina.

Durante 2024 fue convocada como cantora del álbum Roce de Partida, del Ensamble Tango XXI, dirigido por el maestro Saúl Zaks. Ese mismo año compartió escenario en el Teatro Nicasio Oroño de Rosario junto a las cantantes Verónica Marchetti y Graciela Figari, acompañadas por Diego Saavedra y Eduardo Pedruello.

Además de su actividad artística, Fortunati difunde el tango desde la conducción del programa Tanguera, que se emite semanalmente por Canal 6 Regional. En febrero de 2025 fue invitada especial de Se Siente Argentina, el ciclo conducido por Marcelo Iribarne en la Televisión Pública, y ese mismo año realizó dos exitosas presentaciones en el tradicional bar El Cairo, escenario al que ahora volverá para reencontrarse con el público rosarino.