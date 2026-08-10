Publicidad
Pergamino
La Opinión Online
LO SportsLO Campo
Fúnebres
Policiales

Investigan un ataque a balazos que dejó a un joven herido en la pierna

A un joven de 28 lo balearon desde un auto que pasó por inmediaciones de su casa donde estaba sentado en la vereda.

Marcá La Opinión como fuente preferida en Google
10 de agosto de 2026 a las 05:04 p. m.
Investigan un ataque a balazos que dejó a un joven herido en la pierna
El joven terminó hospitalizado de urgencia por las lesiones provocadas por los proyectiles.

Un sangriento episodio tuvo lugar a primera hora del domingo en la zona de Martínez Granados al 200. Un joven de 28 años se encontraba sentado en la vía pública cerca de su casa cuando, de manera imprevista, pasó un automóvil con dos ocupantes. Sin mediar palabra, los agresores efectuaron dos disparos con arma de fuego, impactando uno de los proyectiles en la pierna derecha de la víctima. El herido fue trasladado de urgencia por el SAME hacia el Hospital Interzonal General de Agudos San José, donde se recupera fuera de peligro.

WhatsAppXFacebook

Comentarios

🔓

Desbloqueá los comentarios

Hacete socio LO365 y sumate a la conversación.

Hacete socioYa tengo cuenta

Cargando comentarios...