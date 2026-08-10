Investigan un ataque a balazos que dejó a un joven herido en la pierna

Un sangriento episodio tuvo lugar a primera hora del domingo en la zona de Martínez Granados al 200. Un joven de 28 años se encontraba sentado en la vía pública cerca de su casa cuando, de manera imprevista, pasó un automóvil con dos ocupantes. Sin mediar palabra, los agresores efectuaron dos disparos con arma de fuego, impactando uno de los proyectiles en la pierna derecha de la víctima. El herido fue trasladado de urgencia por el SAME hacia el Hospital Interzonal General de Agudos San José, donde se recupera fuera de peligro.