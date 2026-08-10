Investigan destrozos y actos de vandalismo en la Escuela Secundaria N° 12

Autoridades educativas de la Escuela Secundaria 12 ubicado en calle Paso al 1200 denunciaron un lamentable episodio de vandalismo registrado en las últimas horas. Al arribar al lugar, el director del colegio constató que autores desconocidos lograron ingresar a las instalaciones para dañar mercadería e inclusive vaciar los matafuegos en distintos sectores del edificio. La Policía Científica trabaja en el lugar realizando los peritajes correspondientes, con la intervención de la UFI N° 1, para intentar dar con los responsables de este ataque contra la comunidad educativa.