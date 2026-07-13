Incendiaron dos contenedores verdes en Barrio Centenario

Municipalidad de Pergamino

El jueves 9 de julio, dos contenedores de residuos fueron incendiados en distintos puntos de Barrio Centenario. La rápida intervención de Bomberos Voluntarios permitió controlar la situación sin que se registraran personas lesionadas.Durante la madrugada, personal de Patrulla Urbana recibió un aviso sobre contenedores prendidos fuego en la zona de...

13 de julio de 2026 a las 09:25 a. m.

Fuente: Municipalidad de Pergamino · 13 de julio de 2026 a las 09:25 a. m.

El jueves 9 de julio, dos contenedores de residuos fueron incendiados en distintos puntos de Barrio Centenario. La rápida intervención de Bomberos Voluntarios permitió controlar la situación sin que se registraran personas lesionadas.

Durante la madrugada, personal de Patrulla Urbana recibió un aviso sobre contenedores prendidos fuego en la zona de Magallanes y Villegas.

Al llegar al lugar, los agentes constataron que un contenedor ubicado en Magallanes al 200 se encontraba envuelto en llamas, mientras que otro, situado en Villegas al 2100, despedía una intensa columna de humo y presentaba un foco ígneo en su interior.

Tras el aviso, acudió una dotación de Bomberos Voluntarios que trabajó sobre ambos incendios hasta extinguirlos por completo, dejando la situación controlada.

Desde la Municipalidad recuerdan que los contenedores forman parte de un servicio esencial para la recolección de residuos domiciliarios y solicitan a los vecinos colaborar con su cuidado, ya que los daños provocados por hechos de vandalismo afectan el funcionamiento del sistema y generan costos que impactan en toda la comunidad.