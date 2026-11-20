Hospitalizaron a una mujer que chocó en bicicleta contra un auto en el Centro

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Policiales

En la mañana de este viernes en Pueyrredón y Alem colisionaron una bicicleta de paseo y un automóvil Ford EcoSport.

20 de noviembre de 2026 a las 10:54 a. m.

20 de noviembre de 2026 a las 10:54 a. m.

Una mujer que chocó en bicicleta contra un auto en el Centro fue trasladada al Hospital en forma preventiva tras el choque.

En la mañana de este viernes en la esquina de Pueyrredón y Alem se produjo el impacto de la bicicleta contra la puerta delantera derecha del automóvil Ford EcoSport.

El choque ocurrió minutos antes de las diez de la mañana en Pueyrredón y Alem. — LA OPINION De acuerdo a los trascendidos, la bicicleta se desplazaba por Pueyrredón de oeste a este y el automóvil por Alem de norte a sur.

El choque ocurrió minutos antes de las diez de la mañana en Pueyrredón y Alem. — LA OPINION En la encrucijada se produjo la colisión de la rueda delantera derecha de la bicicleta contra la puerta delantera derecha del automóvil, tal como se ve en el impacto.

El choque ocurrió minutos antes de las diez de la mañana en Pueyrredón y Alem. — LA OPINION Al lugar del siniestro se desplegaron fuerzas policiales del Comando de Patrulla y agentes municipales de Patrulla Urbana para ordenar la circulación vehicular.

El choque ocurrió minutos antes de las diez de la mañana en Pueyrredón y Alem. — LA OPINION El tránsito se vio interrumpido por calle Alem hasta que los especialistas de Policía Científica realizaron las pericias.

Las lesiones de la mujer de la bicicleta serían leves y fue trasladada en ambulancia al centro de salud para una mejor atención.