Hospitalizaron a una mujer que chocó en bicicleta contra un auto en el Centro
En la mañana de este viernes en Pueyrredón y Alem colisionaron una bicicleta de paseo y un automóvil Ford EcoSport.
Escribe
Una mujer que chocó en bicicleta contra un auto en el Centro fue trasladada al Hospital en forma preventiva tras el choque.
En la mañana de este viernes en la esquina de Pueyrredón y Alem se produjo el impacto de la bicicleta contra la puerta delantera derecha del automóvil Ford EcoSport.
Las mas leidas de Policiales
Hallaron sin vida a un hombre de 76 años en inmediaciones del circuito El Panorámico
A una almacenera la golpeó con un hierro la mujer que ingresó a robarle dinero de la caja registradora
Confirmaron que continuará detenido el involucrado en el fatal asalto a un productor
Pidieron 25 años de prisión para un acusado de abusar sexualmente de las hijas de su ex pareja
Piden la detención de un sujeto involucrado en un raid delictivo
De acuerdo a los trascendidos, la bicicleta se desplazaba por Pueyrredón de oeste a este y el automóvil por Alem de norte a sur.
En la encrucijada se produjo la colisión de la rueda delantera derecha de la bicicleta contra la puerta delantera derecha del automóvil, tal como se ve en el impacto.
Al lugar del siniestro se desplegaron fuerzas policiales del Comando de Patrulla y agentes municipales de Patrulla Urbana para ordenar la circulación vehicular.
El tránsito se vio interrumpido por calle Alem hasta que los especialistas de Policía Científica realizaron las pericias.
Las lesiones de la mujer de la bicicleta serían leves y fue trasladada en ambulancia al centro de salud para una mejor atención.