Habló la expareja de la mujer detenida por la muerte de su hija de 2 años en Villa Gesell: “Nunca vi que fuera violenta”

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País

Héctor Picart fue juzgado y absuelto en 2018, junto a Lucía Sosa, por el fallecimiento de otras dos nenas que ambos habían tenido.

Mientras avanza la investigación por la muerte de la nena de dos años en Villa Gesell por la que quedó detenida su madre, habló Héctor Javier Picart, expareja de la acusada y padre de las otras dos hijas que fallecieron en circunstancias similares.

En diálogo con TN, dijo que durante la convivencia con la acusada, nunca notó que fuera violenta, sino que le parecía una persona normal. “Ella me decía que cuidaba mucho a los chicos. El problema era cuando yo me retiraba de mi casa para trabajar, los nenes siempre terminaban internados”, sumó.

Aún así, aseguró que luego, cuando dos de sus hijas fallecieron, empezó a dudar. “No entiendo qué pasó porque no se encontró un motivo”, manifestó el hombre en medio del desconcierto. Y agregó: “Ella delante mío era una buena madre, pero después me di cuenta de que tenía dos caras”.

Picart contó que Sosa fue analizada por una psicóloga del Hospital Materno Infantil, en Mar del Plata, y que la misma detectó un posible síndrome de Munchausen. Sin embargo, cuando los profesionales de la institución consultaron con un psiquiatra de la ciudad de Buenos Aires, y el informe indicó que ella “era mentalmente sana”.

El hombre, que fue absuelto junto a Lucía Sosa en un juicio por esas muertes, fue citado a declarar como testigo en la causa y está previsto que lo haga el 30 de julio a las 11 de la mañana.

“También estoy en carácter de querellante. Más allá de la muerte de mis dos hijas quiero que se haga justicia por esta beba y que se aclare esto de una vez por todas", sostuvo Picart.

El caso se destapó cuando Sosa llevó a su hija al Hospital Municipal Arturo Illia sin signos vitales y aseguró que la nena se había broncoaspirado mientras tomaba la mamadera.

Sin embargo, la autopsia reveló que la muerte fue consecuencia de una hipoxemia. Es decir, una falta de oxígeno en sangre provocada por una asfixia obstructiva, que derivó en un paro cardíaco.

Ese informe contradijo la versión que había dado la madre ante los investigadores. La mujer había asegurado que la nena se había ahogado mientras comía, aunque el resultado forense descartó esa hipótesis y orientó la investigación hacia un presunto homicidio.

Sosa está acusada del delito de abandono de persona seguido de muerte agravado por el vínculo.

Los antecedentes del caso Tras la muerte de Isabella, el personal médico dio aviso a la policía. Al revisar el historial de Sosa, los investigadores encontraron un antecedente estremecedor: a ella y a su entonces pareja, Héctor Picart, ya se les habían muerto otras dos hijas en circunstancias similares.

La primera fue Candela, en 2013, cuando tenía apenas cinco meses. La segunda fue Jazmín, en 2016, con 11 meses de vida. Ambas eran hijas de Sosa y Picart.

Las autopsias determinaron que las dos murieron por asfixia, al igual que ocurrió con Isabella. Sosa y Picart fueron investigados por esas muertes, llegaron a juicio y en 2018 fueron absueltos.