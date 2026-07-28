GAE abre un espacio de juego y expresión para infancias con discapacidad y neurodiversidad

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Pergamino

Destinado a niñas y niños con diversidad funcional, la propuesta está dirigida por Marta Lere junto a un equipo interdisciplinario. Utiliza el teatro, el movimiento, la música y el arte como herramientas para favorecer la autonomía, la creatividad y la inclusión.

El Grupo de Actores Especiales (GAE) puso en marcha una nueva propuesta inclusiva destinada a niñas y niños con discapacidad y neurodiversidad. Se trata del Taller de Juegos Expresivos para Infancias con Diversidad Funcional, un espacio que apuesta al juego como herramienta de aprendizaje, comunicación y desarrollo integral, favoreciendo la participación en un entorno respetuoso, creativo y libre de barreras.

La iniciativa estará a cargo de Marta Lere, actriz, directora teatral, docente y educadora especial, referente del teatro inclusivo en Pergamino y pionera en el país por la creación del primer elenco integrado por personas con discapacidad.

"Un espacio donde la imaginación no tiene barreras y cada emoción cuenta", definen desde GAE al presentar la actividad. Además, destacan que "el juego es el lenguaje principal. A través del movimiento, el teatro, el arte y la música buscamos potenciar la autonomía, la creatividad y la expresión de cada niño, respetando sus tiempos y singularidades, en un ambiente seguro, afectuoso y lleno de alegría".

El taller propone estimular las habilidades sociales, la comunicación, la expresión corporal y emocional y el desarrollo de la imaginación mediante experiencias lúdicas y artísticas adaptadas a las necesidades de cada participante. De esta manera, el espacio se convierte también en un ámbito de encuentro, inclusión y construcción de vínculos.

Las inscripciones ya se encuentran abiertas y quienes deseen obtener más información pueden comunicarse vía WhatsApp al 2477-508104.

Un equipo con amplia experiencia La dirección del taller estará a cargo de Marta Lere, quien se formó como docente integradora en el Instituto de Formación Docente de Pergamino y desarrolla una extensa trayectoria teatral desde 1977. Es fundadora y directora del Grupo de Actores Especiales (GAE), considerado el primer grupo de teatro integrado por personas con discapacidad de la Argentina, y también creadora del Taller de Teatro Talía, espacio de formación artística con más de tres décadas de actividad.

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El equipo docente se completa con Tatiana Domenech y Enzo Duarte, profesionales que aportan una mirada interdisciplinaria a la propuesta.

Domenech es psicopedagoga y artista. Desde hace más de ocho años integra el elenco GAE Adultos y trabaja articulando la psicopedagogía con las expresiones artísticas para favorecer el desarrollo de las potencialidades de cada persona desde una perspectiva integral, creativa y empática.

Por su parte, Duarte es actor, docente y técnico teatral. Forma parte del Grupo GAE desde 2021 y se desempeña como técnico y sonidista del espacio desde 2019. Además, integró el grupo Teatro Ciego y se formó en la Escuela de Artes Visuales Emilio Pettoruti. Actualmente es asistente de dirección y profesor de teatro en el Taller Talía para adolescentes y adultos.