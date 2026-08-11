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Forzaron la cerradura de una casa para entrar a robar

La propietaria regresó a su finca y advirtió que la puerta principal había sido forzada, constatando el faltante de diversos elementos.

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11 de agosto de 2026 a las 06:18 p. m.
Forzaron la cerradura de una casa para entrar a robar
Forzaron la cerradura para acceder a la propiedad a sustraer elementos.

En las últimas horas de la noche de este lunes, cerca de las 21:00, se constató un robo en un domicilio de la calle Carenzo al 400. La propietaria regresó a su finca y advirtió que la puerta principal había sido forzada, constatando el faltante de diversos elementos. El Grupo Táctico Operativo trabaja en la investigación.

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