Policiales
Forzaron la cerradura de una casa para entrar a robar
La propietaria regresó a su finca y advirtió que la puerta principal había sido forzada, constatando el faltante de diversos elementos.
11 de agosto de 2026 a las 06:18 p. m.
En las últimas horas de la noche de este lunes, cerca de las 21:00, se constató un robo en un domicilio de la calle Carenzo al 400. La propietaria regresó a su finca y advirtió que la puerta principal había sido forzada, constatando el faltante de diversos elementos. El Grupo Táctico Operativo trabaja en la investigación.