Felicitas Capdevilla Rojas clasificó al Nacional

Municipalidad de Pergamino

La joven gimnasta pergaminense, obtuvo su mejor resultado del año en el marco del 3° Torneo Provincial 2026 de Gimnasia Artística Femenina y logró acceder al Torneo Nacional Federativo donde integrará la Selección de Buenos Aires. Capdevilla Rojas enfrentó a 23 gimnastas de toda la Provincia en el Nivel 7...

15 de septiembre de 2026 a las 11:36 a. m.

Fuente: Municipalidad de Pergamino · 15 de septiembre de 2026 a las 11:36 a. m.

La joven gimnasta pergaminense, obtuvo su mejor resultado del año en el marco del 3° Torneo Provincial 2026 de Gimnasia Artística Femenina y logró acceder al Torneo Nacional Federativo donde integrará la Selección de Buenos Aires.

Capdevilla Rojas enfrentó a 23 gimnastas de toda la Provincia en el Nivel 7 categoría Juvenil y los 43.450 puntos obtenidos (Viga 10.400, Suelo 11.200, Salto 10.550 y Barras 11.300) le dieron el pase al Nacional que se llevará a cabo del 14 al 17 de octubre del año en curso.

Pablo Pérez, entrenador de la gimnasta aseguró que «Feli continúa progresando, se vio reflejado en la madurez con la que encaró el torneo. Demostró todo lo que trabaja» y

resaltó: “Ella deseo esto, busco la clasificación y la consiguió. Ahora tiene tres semanas para poner todo su foco en el entrenamiento y llegar óptima al torneo Nacional”.