Felicitas Capdevilla Rojas clasificó al Nacional
La joven gimnasta pergaminense, obtuvo su mejor resultado del año en el marco del 3° Torneo Provincial 2026 de Gimnasia Artística Femenina y logró acceder al Torneo Nacional Federativo donde integrará la Selección de Buenos Aires. Capdevilla Rojas enfrentó a 23 gimnastas de toda la Provincia en el Nivel 7...
La joven gimnasta pergaminense, obtuvo su mejor resultado del año en el marco del 3° Torneo Provincial 2026 de Gimnasia Artística Femenina y logró acceder al Torneo Nacional Federativo donde integrará la Selección de Buenos Aires.
Capdevilla Rojas enfrentó a 23 gimnastas de toda la Provincia en el Nivel 7 categoría Juvenil y los 43.450 puntos obtenidos (Viga 10.400, Suelo 11.200, Salto 10.550 y Barras 11.300) le dieron el pase al Nacional que se llevará a cabo del 14 al 17 de octubre del año en curso.
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Pablo Pérez, entrenador de la gimnasta aseguró que «Feli continúa progresando, se vio reflejado en la madurez con la que encaró el torneo. Demostró todo lo que trabaja» y
resaltó: “Ella deseo esto, busco la clasificación y la consiguió. Ahora tiene tres semanas para poner todo su foco en el entrenamiento y llegar óptima al torneo Nacional”.
Asimismo, indicó que “la selección tendrá gimnastas de gran nivel técnico y el certamen sin dudas será sumamente exigente” y por último recalcó: “Feli es la única gimnasta de Pergamino que nos representa en esta disciplina a nivel federativo bonaerense”.