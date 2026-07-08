Entraron a robar en la casa de una mujer en el barrio José Hernández
Un ladrón irrumpió en la morada de una mujer en Pedro Torres y Colodrero mientras dormía en la madrugada del miércoles.
En la mañana de este miércoles un ladrón irrumpió en la casa de una mujer mientras dormía y la despojó de un televisor y el teléfono celular.
Tal como surge de las primeras actuaciones, al interior de la propiedad ingresó un ladrón y sorprendió a la moradora mientras todavía se encontraba durmiendo.
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Sin violencia contra la víctima, este sujeto se apoderó de un televisor y un teléfono celular y se dio a la fuga.
De acuerdo a los trascendidos, el sujeto ingresó por una abertura y al ver a la moradora recostada: le dijo que no le haría nada a ella; pero se llevaría elementos de la propiedad. Así fue como sustrajo un televisor y el teléfono celular de la mujer.
Los vecinos le brindaron asistencia y los familiares la acompañaron a realizar la denuncia policial en la Comisaría Primera.
En la instrucción judicial interviene el fiscal Fernando Pertierra en la Fiscalía 3 por la calificación de robo.