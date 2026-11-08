El Yangwang U9 Xtreme superó los 500 km/h y se convirtió en el auto de producción más rápido de la historia

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El hiperdeportivo eléctrico de BYD alcanzó 503,17 km/h en una ruta de Abu Dabi. Logró dos récords Guinness y el reconocimiento de la FIA.

El Yangwang U9 Xtreme, el modelo más extremo de la marca de lujo de BYD, alcanzó 503,17 km/h durante una prueba realizada el 1 de noviembre en Abu Dabi. Con esa marca se convirtió en el primer automóvil de producción de la historia en superar la barrera de los 500 km/h, un umbral que la industria persiguió durante un siglo.

El registro superó por 6,95 km/h la marca anterior del propio vehículo, de 496,22 km/h, establecida en septiembre del año pasado en una pista alemana.

Cómo fue la prueba El intento se realizó en la carretera Sheikh Khalifa Bin Zayed, en la región de Al Dhafra, donde las autoridades emiratíes cerraron un tramo de diez kilómetros que dejó siete kilómetros de recta disponible.

Al volante estuvo el piloto alemán Marc Basseng, el mismo que había conducido el auto en los registros anteriores. En la primera jornada alcanzó 490 km/h. Durante la noche, los ingenieros modificaron el alerón trasero, el amortiguamiento y las presiones de los neumáticos. Al día siguiente, en la segunda pasada, llegó a la cifra definitiva.

La telemetría del intento muestra una curva de aceleración continua hasta los 503,17 km/h seguida de una zona de frenado intensa, en un recorrido total de 9,2 kilómetros. A esa velocidad, el vehículo recorre cerca de 140 metros por segundo.

Las certificaciones El récord obtuvo doble aval. Guinness World Records reconoció dos marcas: máxima velocidad alcanzada por un auto de producción en una sola dirección y máxima velocidad alcanzada por un auto eléctrico de producción en una sola dirección. La Federación Internacional del Automóvil también validó el registro.

Corresponde una precisión sobre la categoría: la cifra refiere a una pasada en un solo sentido y no al promedio de recorridos de ida y vuelta que utilizan otras modalidades de récord.

Qué tiene el auto El U9 Xtreme es la versión orientada a pista del Yangwang U9 y presenta diferencias profundas respecto del modelo estándar.

Monta cuatro motores eléctricos que entregan 3019 CV, frente a los 1287 CV de la versión convencional. La arquitectura eléctrica trabaja a 1200 V, el primer modelo de producción con ese voltaje, contra los 800 V del U9 original.

La batería es una Blade de BYD con química de litio ferrofosfato, un 170 % más densa energéticamente que la del sistema anterior. Ese dato tiene relevancia técnica propia: la LFP es una química habitualmente asociada a vehículos de uso cotidiano y no a aplicaciones de altísimo rendimiento.

La progresión del proyecto El recorrido del programa muestra una escalada sostenida. En enero de 2024 el vehículo alcanzó 309 km/h en el aeropuerto de Wuhan. En octubre de ese año llegó a 391,94 km/h. En agosto de 2025 marcó 472,41 km/h y en septiembre, 496,22 km/h, con lo que desplazó al Bugatti Chiron Super Sport 300+, que en 2019 había registrado 490,5 km/h.

Para dimensionar la diferencia con sus competidores eléctricos: el Rimac Nevera R, que acumuló varios récords el año pasado, alcanza 431,45 km/h.

El U9 Xtreme también posee el récord de vuelta para un eléctrico de producción en el circuito alemán de Nürburgring Nordschleife, con 6 minutos y 59,157 segundos.

Lo que falta BYD anunció una producción de 30 unidades y exhibió la primera, con una pintura que incorpora polvo de oro. La compañía no informó precio ni cronograma de entregas.