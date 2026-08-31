El Vacunatorio José Caggiano cumplió cinco años en su sede propia

Municipalidad de Pergamino

Javier Martínez visitó el espacio ubicado en Ugarte 220 y saludó al equipo de vacunadores. La sede fue inaugurada hace cinco años en el marco del programa Alquiler Cero, una decisión de gestión que permitió al Municipio dejar de pagar alquiler y contar con un espacio propio y especialmente acondicionado.El...

Fuente: Municipalidad de Pergamino · 31 de agosto de 2026 a las 02:12 p. m.

Javier Martínez visitó el espacio ubicado en Ugarte 220 y saludó al equipo de vacunadores. La sede fue inaugurada hace cinco años en el marco del programa Alquiler Cero, una decisión de gestión que permitió al Municipio dejar de pagar alquiler y contar con un espacio propio y especialmente acondicionado.

El intendente Javier Martínez visitó el Vacunatorio Municipal Dr. José Caggiano, ubicado en Ugarte 220, para saludar al equipo de vacunadores luego de celebrarse el Día del Vacunador y compartir con ellos una jornada de trabajo.

La visita tuvo además un motivo especial: hace cinco años el vacunatorio comenzó a funcionar en su actual sede, un espacio propio que fue creado especialmente para brindar este servicio y que se concretó como parte del programa municipal Alquiler Cero, impulsado por la gestión de Martínez.

“Hoy vine a saludar al equipo, los vacunadores de nuestro vacunatorio municipal José Caggiano, que acaba de cumplir cinco años de vida. Un doble mérito para la gestión: primero, porque fue parte de Alquiler Cero y hoy lo tenemos en un lugar propio; y segundo, porque los vecinos que se acercan son muy bien atendidos en un lugar muy confortable”, destacó el Intendente.

Y agregó: “Felicitaciones a nuestro personal y al equipo que en su momento trabajó para que esto sea una realidad”.

La actual sede permitió dejar atrás un espacio alquilado y contar con un lugar pensado específicamente para la atención y vacunación, con condiciones de comodidad, seguridad y accesibilidad para quienes deben acercarse a recibir una vacuna.

10 años acompañando la salud de los pergaminenses

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El Vacunatorio José Caggiano tiene diez años de trayectoria en Pergamino y desde hace cinco funciona en su actual sede. Allí funciona la Dirección de Epidemiología e Inmunizaciones del Municipio, desde donde se trabaja en la prevención y el seguimiento de enfermedades.

“En este lugar funciona la Dirección de Epidemiología e Inmunizaciones del Municipio de Pergamino. Además de aplicar las vacunas, acá también se informan las enfermedades de notificación obligatoria, que es tan importante para cuidar la salud de los pergaminenses”, explicó la secretaria de Salud Erica Períes.

El Vacunatorio cuenta con vacunas para todas las etapas de la vida: recién nacidos, niños, adolescentes, adultos, embarazadas y adultos mayores. También recibe personas de Pergamino y de distintos puntos de la región y del país.

Entre las prestaciones que se realizan se encuentran la vacunación contra la Fiebre Amarilla y, especialmente para toda esta zona, la vacunación contra la Fiebre Hemorrágica Argentina.

El espacio funciona de lunes a viernes, de 8 a 16, y continúa siendo un punto de referencia para la comunidad y para personas que llegan desde otras localidades y provincias.