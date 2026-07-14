El Museo Batallas de Cepeda fue destacado por el ICOM entre los 25 proyectos más importantes del mundo en desarrollo sostenible

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Municipalidad de Pergamino

El Museo Batallas de Cepeda, ubicado en la localidad de Mariano Benítez, volvió a recibir un importante reconocimiento internacional. El Consejo Internacional de Museos (ICOM) publicó el libro oficial del ICOM Award for Sustainable Development Practice in Museums 2025, una edición que reúne a los 25 proyectos seleccionados entre 130...



El Museo Batallas de Cepeda, ubicado en la localidad de Mariano Benítez, volvió a recibir un importante reconocimiento internacional. El Consejo Internacional de Museos (ICOM) publicó el libro oficial del ICOM Award for Sustainable Development Practice in Museums 2025, una edición que reúne a los 25 proyectos seleccionados entre 130 postulaciones provenientes de 60 países, e incluye al Museo de Benítez como una de las experiencias más destacadas del mundo.

Si bien el premio tuvo cinco ganadores, la publicación también pone en valor a los otros veinte proyectos finalistas que integraron la selección internacional por su aporte al desarrollo sostenible. Entre ellos aparece el Museo Batallas de Cepeda con su iniciativa «Benítez Poblado Histórico», Proyecto de Desarrollo Sostenible en Mariano Benítez, Pergamino, Provincia de Buenos Aires, dentro de la categoría Personas (People).

El reconocimiento representa un nuevo respaldo internacional al trabajo que desde hace años se desarrolla en Mariano Benítez, donde el museo trasciende su función tradicional de preservación del patrimonio para convertirse en un motor de participación comunitaria, recuperación de la identidad local y promoción del desarrollo del poblado histórico.

El ICOM, la organización internacional más importante del sector museístico, creó este premio para distinguir iniciativas que contribuyen al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. En su primera edición participaron proyectos de los cinco continentes y un jurado internacional seleccionó los 25 más relevantes por su impacto social, cultural y ambiental.

La inclusión del Museo Batallas de Cepeda en el libro oficial del premio significa que la experiencia de Mariano Benítez pasa a formar parte del banco de buenas prácticas que ICOM difunde a nivel mundial como ejemplo para otros museos e instituciones culturales. La publicación reúne las iniciativas que, desde distintas realidades y contextos, demuestran cómo los museos pueden generar transformaciones positivas en sus comunidades y contribuir al desarrollo sostenible.