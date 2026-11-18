Municipalidad de Pergamino

La Municipalidad de Pergamino, a través de la Subsecretaría de Asuntos Rurales, presentó en el día de ayer una nueva motoniveladora New Holland RG140.B, que será destinada al trabajo en los caminos rurales y estará a disposición de los 12 consorcios que integran la red vial municipal. La incorporación forma...



La Municipalidad de Pergamino, a través de la Subsecretaría de Asuntos Rurales, presentó en el día de ayer una nueva motoniveladora New Holland RG140.B, que será destinada al trabajo en los caminos rurales y estará a disposición de los 12 consorcios que integran la red vial municipal. La incorporación forma parte de una política de inversión y renovación progresiva del parque de maquinaria, con el objetivo de mejorar el mantenimiento de los caminos y acompañar las necesidades del sector agropecuario.

Durante la presentación, el intendente Javier Martínez destacó el compromiso asumido con las comunidades rurales y señaló: “Estamos presentando una nueva máquina a utilizar por los consorcios. Es un compromiso que la gestión tenía con la gente del campo, con el compromiso con la red vial. Así que lo prometido es deuda. Pergamino es punta en el manejo de los caminos rurales”.

Por su parte, el subsecretario de Asuntos Rurales, Aníbal Figueiras, explicó que la nueva unidad será destinada a la localidad de Acevedo. En ese sentido, detalló que la maquinaria anterior fue entregada al consorcio de Manuel Ocampo, mientras que otra motoniveladora se encuentra trabajando actualmente en Urquiza.

“Esta máquina va a quedar trabajando en la red vial municipal, a disposición de los 12 consorcios de las distintas localidades”, precisó Figueiras. Además, remarcó que el objetivo es continuar reparando e incorporando unidades para lograr, progresivamente, un parque automotor totalmente renovado.

En tanto, el secretario de Hacienda y Finanzas, Andrés Dall’Occhio, destacó la importancia de estas inversiones y anticipó que la presentación de nuevos vehículos y maquinarias continuará en los próximos días.

“Contento de que el Municipio siga generando capital para sí mismo y que sea beneficiado el contribuyente que aporta con su tasa constantemente”, expresó.