> El Día del Niño tendrá su gran cierre en el Parque Belgrano

Municipalidad de Pergamino

La celebración del Día del Niño en Pergamino comenzará durante la semana previa con una serie de actividades, encuentros y talleres abiertos y gratuitos, que culminarán con una gran fiesta el domingo 16 de agosto, de 14 a 17 horas, en el Parque Belgrano.Bajo la consigna “Infancias sin violencia”, la...

La celebración del Día del Niño en Pergamino comenzará durante la semana previa con una serie de actividades, encuentros y talleres abiertos y gratuitos, que culminarán con una gran fiesta el domingo 16 de agosto, de 14 a 17 horas, en el Parque Belgrano.

Bajo la consigna “Infancias sin violencia”, la propuesta es organizada por la Municipalidad de Pergamino junto al Consejo Local de Promoción y Protección de los Derechos de las Infancias y Adolescencias, con el objetivo de generar espacios de encuentro, reflexión y concientización.

Shows en vivo, inflables, kermesse y merienda —se solicita llevar taza— serán algunas de las propuestas para disfrutar en familia. Del festejo participarán Alelí Florentín, Dani y la Nueva Sensación, Toni Lyon y Joaquín Monzón. El cierre estará a cargo de Copetín y Fideo Fino.

“Este evento es el cierre de un trabajo que se viene realizando desde el Consejo Local desde el mes de abril, cuyo objetivo es reconocer, poner en palabras y problematizar los diferentes tipos de violencia con los que nos encontramos en nuestra sociedad. La violencia, en sus distintas representaciones, ha aumentado notablemente, por lo que resulta necesario visibilizarla para reflexionar sobre nuestras conductas. Por eso, las instituciones que desarrollan alguna labor que pueda fortalecer un contexto más saludable para niños, niñas y adolescentes se unen para construir ‘Infancias sin violencia’”, explicaron los organizadores.

En el marco de este trabajo, que incluye talleres en las escuelas con alumnos y familias, durante la semana previa se desarrollará una serie de encuentros y talleres abiertos y gratuitos para promover y fortalecer la construcción de “Infancias sin violencia”.

Así, el lunes 10 de agosto, a las 19 horas, se realizará el conversatorio “Entre el consultorio y la escuela: repensando los límites, las emociones y el juego hoy”, en la Biblioteca Menéndez, ubicada en Bv. Colón y Mitre. La actividad estará a cargo de María Cecilia Francini, psiquiatra infanto-juvenil, y Juliana Vázquez, pediatra.

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El martes 11, a las 19 horas, habrá una función especial y gratuita de la película “Intensamente” en Cinema Pergamino.

En tanto, el miércoles 12 de agosto, a las 14 horas, en el CENS 453, que funciona en el ex Colegio Nacional, se realizará una charla sobre violencia digital a cargo de Laura Sánchez, madre de Ema Bondaruk y fundadora de la Asociación Civil Mundo Ema, impulsora de la Guía Ema y la Ley Ema.

Luego, el jueves 13, a las 18 horas, en el Programa Envión de Barrio José Hernández, se dictará un taller sobre violencia en el noviazgo a cargo de la Dirección de la Mujer.