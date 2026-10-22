El consumo de carne de cerdo crece con fuerza y gana terreno en la mesa de los argentinos

> El consumo de carne de cerdo crece con fuerza y gana terreno en la mesa de los argentinos

Economía y Agro

Las ventas de cortes porcinos frescos aumentaron 13,4% interanual en septiembre y alcanzaron uno de los mejores registros históricos para ese mes. La evolución favorable de los precios frente a otras carnes explica buena parte del crecimiento.

22 de octubre de 2026 a las 10:10 a. m.

22 de octubre de 2026 a las 10:10 a. m.

La carne de cerdo continúa consolidando su presencia en la alimentación de los argentinos y se posiciona como una alternativa cada vez más competitiva frente a otras proteínas animales. Los últimos datos del sector muestran un crecimiento significativo de las ventas de cortes frescos, impulsado principalmente por una evolución de precios más favorable que la registrada en la carne vacuna y el pollo.

De acuerdo con el Informe de Precios y Cantidades de septiembre, elaborado por la Cámara Argentina de la Industria de Chacinados y Carne de Cerdo (CAICHA), las ventas de carne porcina fresca aumentaron 13,4% respecto del mismo mes de 2025. El resultado representa uno de los registros más destacados de la serie histórica y confirma una tendencia que viene fortaleciéndose durante el año.

Sin embargo, el comportamiento del mercado presenta dos realidades muy diferentes. Mientras los cortes frescos amplían su participación en las compras de los consumidores, los productos elaborados, como fiambres, embutidos y chacinados, atraviesan una contracción que se profundizó durante los últimos meses.

Esta divergencia plantea un nuevo escenario para la actividad porcina, que encuentra oportunidades de crecimiento en el consumo de carne fresca, pero enfrenta dificultades en los segmentos de mayor elaboración industrial.

Un crecimiento que se consolida Los números correspondientes a septiembre reflejan una expansión particularmente importante de las ventas de cortes frescos. El incremento interanual del 13,4% confirma que la carne porcina está ganando espacio dentro de las decisiones de compra de los hogares.

El análisis trimestral permite observar que no se trata de un fenómeno aislado. Durante los primeros tres meses de 2026, las ventas de carne fresca crecieron 10,3% respecto del mismo período del año anterior. En el segundo trimestre, el ritmo se moderó hasta el 2%, pero entre julio y septiembre volvió a acelerarse, con una expansión del 10,8%.

En el acumulado de enero a septiembre, el crecimiento llegó al 7,7%, una evolución que contrasta con las dificultades que atraviesan otros productos de la misma cadena.

La tendencia también evidencia una transformación en los hábitos de consumo. Los cortes porcinos encuentran nuevas oportunidades en las comidas cotidianas, favorecidos por su versatilidad y por una relación de precios que resulta atractiva frente a otras carnes.

Para la producción primaria y los distintos eslabones comerciales, esta evolución constituye una señal favorable, aunque su impacto dependerá de cómo se distribuyan los beneficios a lo largo de la cadena.

Los chacinados muestran la otra cara El buen desempeño de la carne fresca contrasta con la evolución de los chacinados, que registraron una caída interanual del 9,7% en septiembre.

Se trata de un segmento que comprende productos como chorizos, salchichas, morcillas, fiambres y otros elaborados porcinos, cuya demanda viene mostrando dificultades crecientes.

Durante el primer trimestre, las ventas habían retrocedido 1,1% interanual. La caída se profundizó al 3,8% en el segundo trimestre y alcanzó el 9,9% entre julio y septiembre.

En los primeros nueve meses del año, el balance de los chacinados resultó negativo en un 4,9%.

La diferencia entre el comportamiento de la carne fresca y el de los productos elaborados llegó en septiembre a 22,7 puntos porcentuales, la mayor brecha registrada desde que comenzó la medición.

Este escenario plantea desafíos para las empresas dedicadas a la industrialización, que deben enfrentar una demanda más débil mientras los consumidores parecen privilegiar alternativas de carne fresca.

A pesar de esta disparidad, el resultado general del sector se mantiene en terreno positivo. Las ventas conjuntas de carne de cerdo y chacinados crecieron 2% interanual en septiembre y acumularon una mejora del 1,3% entre enero y septiembre.

El precio, principal aliado del cerdo Uno de los factores determinantes para explicar el crecimiento de la carne porcina es su evolución de precios frente a otras proteínas animales.

Según el relevamiento de CAICHA, el Índice de Precios al Consumidor Porcino (IPC-Porcino) aumentó 1,3% en septiembre, por debajo del 2% registrado por el rubro Alimentos y Bebidas del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

La medición se realiza sobre más de 1.200 precios correspondientes a 42 productos comercializados en 27 cadenas comerciales de diferentes puntos del país.

Durante los primeros nueve meses de 2026, los precios porcinos acumularon un incremento del 18,1%, mientras que el rubro Alimentos y Bebidas avanzó 21,3%.

La comparación con otras carnes también favorece al cerdo. En ese período, la carne vacuna aumentó 20,5% y el pollo registró una suba del 27,5%.

Seguí leyendo Pergamino Miguel Errandonea llevará el asado pergaminense a una de las grandes competencias del mundo

En términos interanuales, el incremento de precios porcinos fue del 24,5%, el menor de toda la serie relevada por la entidad.

Si se toma como referencia diciembre de 2023, la diferencia resulta todavía más significativa: desde entonces, los precios de la carne porcina acumularon una suba del 182%, aproximadamente 45 puntos porcentuales menos que la carne vacuna.

Como consecuencia, el relevamiento ubicó a la carne de cerdo un 13,8% por debajo de la vacuna y un 3,1% por debajo del pollo.

Esta ventaja relativa contribuye a explicar por qué los consumidores incorporan con mayor frecuencia los cortes porcinos a sus compras habituales.

Diferencias entre los productos El comportamiento de los precios no fue uniforme dentro de la oferta porcina.

En septiembre, ninguno de los productos relevados presentó reducciones de precios. Entre los mayores aumentos aparecieron el salame milán, con una suba del 2,5%, y el salame y la costilla de cerdo, ambos con incrementos del 2,4%.

En el extremo opuesto, la costeleta registró una variación de apenas 0,1%, prácticamente sin cambios respecto del mes anterior.

Por categorías, los fiambres encabezaron los aumentos mensuales, con el 1,8%, seguidos por los chacinados frescos, con el 1,3%. Las menudencias mostraron la menor variación, del 0,6%.

En el acumulado anual, la hamburguesa de cerdo fue el producto que más aumentó, con un 38,8%. Detrás se ubicaron la salchicha viena, con el 24,8%, y la milanesa, con el 24,7%.

El jamón crudo, en cambio, registró una de las evoluciones más moderadas, con un incremento del 9,7% entre enero y septiembre.

Seguí leyendo Economía y Agro Carne desde el tambo: cruzamientos que abren una nueva oportunidad

Estas diferencias reflejan que, aun dentro de una misma cadena productiva, los productos enfrentan condiciones comerciales y de demanda distintas.

Nuevas oportunidades para la cadena porcina El crecimiento del consumo de carne fresca abre perspectivas interesantes para la producción porcina argentina, una actividad que durante los últimos años buscó ampliar su participación en el mercado interno.

La posibilidad de ofrecer cortes a precios competitivos constituye una ventaja importante, especialmente en un contexto en el que los consumidores prestan especial atención al presupuesto destinado a alimentos.

Sin embargo, la evolución del mercado también plantea interrogantes. El aumento de las ventas de carne fresca no necesariamente garantiza mejores resultados para todos los integrantes de la cadena, particularmente para las industrias vinculadas con la elaboración de chacinados y fiambres.

Para el sector productivo, sostener el crecimiento requerirá continuar trabajando sobre la eficiencia, la calidad de los productos y la capacidad de abastecimiento del mercado.

Al mismo tiempo, la industria elaboradora enfrenta el desafío de recuperar competitividad y adaptar su oferta a un consumidor que parece modificar sus prioridades.

Los datos de septiembre dejan una conclusión clara: la carne porcina fresca atraviesa un momento favorable y está aprovechando su ventaja de precios para ganar protagonismo en la mesa de los argentinos.

La incógnita es si este comportamiento podrá sostenerse durante los próximos meses y contribuir a una expansión más equilibrada de toda la actividad.