El Centro Universitario Ramallo participó de una jornada sobre innovación universitaria
La actividad se realizó en la Universidad Nacional Arturo Jauretche y reunió a referentes educativos para analizar nuevas propuestas de formación vinculadas al territorio y la producción.
El Centro Universitario Ramallo participó de la jornada “Universidad, territorio y futuro: microcredenciales para una nueva agenda universitaria”, realizada en la Universidad Nacional Arturo Jauretche (UNAJ), en Florencio Varela. El encuentro reunió a autoridades provinciales, referentes educativos y representantes vinculados con el desarrollo de nuevas propuestas de formación.
Microcredenciales y nuevas propuestas de formación
La jornada tuvo como eje central la articulación entre las universidades públicas, los municipios y el sector productivo, con especial atención en las microcredenciales como herramienta para generar trayectos formativos más flexibles y vinculados con las necesidades de cada territorio.
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Las actividades se desarrollaron mediante mesas temáticas y paneles de especialistas, organizados en tres ejes principales. El primero estuvo orientado a la innovación académica y a las posibilidades que ofrecen las microcredenciales para ampliar y flexibilizar los recorridos educativos.
El segundo eje estuvo vinculado con la producción y el trabajo. En ese espacio se destacó la importancia de desarrollar capacitaciones que respondan a las necesidades concretas del entramado productivo de cada municipio y región.
El tercer eje estuvo enfocado en la transformación digital y la confianza pública, con una mirada sobre la adaptación de las herramientas utilizadas por el Estado y las universidades frente a los cambios tecnológicos.
Una nueva diplomatura para Ramallo
Durante la jornada también participó el director del Programa Puentes, Juan Brardinelli, iniciativa provincial que busca fortalecer el acceso a la educación superior en distintos territorios bonaerenses mediante propuestas articuladas con universidades públicas.
En este marco, se anunció el próximo lanzamiento de la Diplomatura en Gestión y Administración Industrial, que será desarrollada de manera conjunta por el Centro Universitario Ramallo, el Programa Puentes de la provincia de Buenos Aires y la Universidad Nacional de General Sarmiento.
La propuesta estará orientada a las necesidades vinculadas con la actividad industrial de la región y busca incorporar una alternativa de formación específica en gestión y administración.
El Centro Universitario Ramallo y su oferta académica
Actualmente, el Centro Universitario Ramallo cuenta con una oferta de 60 carreras, entre ellas cinco ingenierías, y una matrícula superior a los 900 estudiantes.
La incorporación de propuestas vinculadas con las demandas productivas apunta a ampliar las opciones de capacitación disponibles y fortalecer el vínculo entre la educación superior, el mundo del trabajo y el desarrollo territorial.
El encuentro permitió además intercambiar experiencias sobre los desafíos que atraviesa actualmente la educación universitaria y la necesidad de generar propuestas formativas capaces de adaptarse a las transformaciones tecnológicas y productivas.