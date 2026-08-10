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El Centro de Monitoreo detectó a un hombre violentando autos estacionados

Los operadores observaron en tiempo real el momento exacto en que el sospechoso forzaba e ingresaba al interior de un vehículo estacionado en la vía pública.

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10 de agosto de 2026 a las 05:57 p. m.
El Centro de Monitoreo detectó a un hombre violentando autos estacionados
Desde el Centro de Monitoreo siguieron al sospechoso y alertaron a las patrullas.

Un sujeto de 33 años finalizó aprehendido en la intersección de las calles Reinaudi y José Hernández luego de ser descubierto in fraganti por las cámaras del Centro de Monitoreo Municipal. Los operadores observaron en tiempo real el momento exacto en que el sospechoso forzaba e ingresaba al interior de un vehículo estacionado en la vía pública. La patrulla acudió rápidamente al lugar y logró interceptar al delincuente, incautándole un termostato y un alambre con punta utilizado como herramienta de apertura.

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