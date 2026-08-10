El Centro de Monitoreo detectó a un hombre violentando autos estacionados

Un sujeto de 33 años finalizó aprehendido en la intersección de las calles Reinaudi y José Hernández luego de ser descubierto in fraganti por las cámaras del Centro de Monitoreo Municipal. Los operadores observaron en tiempo real el momento exacto en que el sospechoso forzaba e ingresaba al interior de un vehículo estacionado en la vía pública. La patrulla acudió rápidamente al lugar y logró interceptar al delincuente, incautándole un termostato y un alambre con punta utilizado como herramienta de apertura.