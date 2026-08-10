Publicidad
Pergamino
La Opinión Online
LO SportsLO Campo
Fúnebres
Policiales

Efectivo policial denunciado por violar una restricción perimetral

La víctima sostuvo que el acusado infringió una orden de prohibición de acercamiento otorgada meses atrás por el Juzgado de Familia al enviarle mensajes a través de redes sociales.

Marcá La Opinión como fuente preferida en Google
10 de agosto de 2026 a las 07:28 p. m.
Efectivo policial denunciado por violar una restricción perimetral
El sujeto violó la perimetral al enviar mensajes en redes sociales a la víctima.

Una joven de 23 años se presentó ante las autoridades para radicar una denuncia por desobediencia contra su ex pareja, un efectivo policial en activo con prestación de servicio en la UTOI de San Nicolás. La víctima sostuvo que el acusado infringió una orden de prohibición de acercamiento otorgada meses atrás por el Juzgado de Familia al enviarle mensajes a través de redes sociales. Interviene en el hecho la UFI N° 1 y la Auditoría General de Asuntos Internos.

WhatsAppXFacebook

Comentarios

🔓

Desbloqueá los comentarios

Hacete socio LO365 y sumate a la conversación.

Hacete socioYa tengo cuenta

Cargando comentarios...