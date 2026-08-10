Efectivo policial denunciado por violar una restricción perimetral

Una joven de 23 años se presentó ante las autoridades para radicar una denuncia por desobediencia contra su ex pareja, un efectivo policial en activo con prestación de servicio en la UTOI de San Nicolás. La víctima sostuvo que el acusado infringió una orden de prohibición de acercamiento otorgada meses atrás por el Juzgado de Familia al enviarle mensajes a través de redes sociales. Interviene en el hecho la UFI N° 1 y la Auditoría General de Asuntos Internos.