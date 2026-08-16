Douglas quiere despegar en la Zona Campeonato ante Sarmiento de La Banda

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El “Rojinegro” recibirá este domingo a las 15:00 al equipo santiagueño por la cuarta fecha del Grupo A, con el objetivo de lograr su primera victoria en la Segunda Fase. Adrián Aranda volverá a dirigir como interino mientras la dirigencia define al sucesor de Sebastián Cejas.

Douglas Haig tendrá este domingo una nueva oportunidad para empezar a despegar en la Zona Campeonato del Torneo Federal A. Desde las 15:00, el “Rojinegro” recibirá a Sarmiento de La Banda en el estadio “Miguel Morales”, por la cuarta fecha del Grupo A, con la necesidad de conseguir su primera victoria en esta instancia y comenzar a acercarse a los puestos de clasificación.

Después de tres jornadas, el conjunto pergaminense acumula dos puntos, producto de los empates sin goles frente a 9 de Julio de Rafaela y Defensores de Belgrano de Villa Ramallo, además de la derrota 4 a 1 como local ante San Martín de Formosa. El último miércoles, en Villa Ramallo, Douglas Haig volvió a sumar fuera de casa y mostró una mejoría después del duro golpe sufrido ante el conjunto formoseño, aunque todavía tiene pendiente transformar los empates en triunfos.

El compromiso de este domingo aparece, por eso, como una ocasión importante. Sarmiento también llega sin victorias y suma dos unidades, producto de dos empates, por lo que ambos equipos afrontarán el partido con el mismo objetivo: conseguir un triunfo que les permita despegar en la tabla y meterse en la pelea por los primeros cuatro lugares.

Aranda, nuevamente interino Mientras la dirigencia continúa trabajando para cerrar la llegada del entrenador que reemplazará a Sebastián “Terremoto” Cejas, Adrián Aranda volverá a ocupar el banco de suplentes como director técnico interino. El “Bati” arrancó en esta función el miércoles en Villa Ramallo, luego de la salida de Cejas tras la derrota ante San Martín de Formosa. Su segundo partido al frente del equipo será, entonces, ante Sarmiento, en un encuentro que Douglas afrontará con la obligación de empezar a sumar victorias.

La dirigencia analiza distintas alternativas para hacerse cargo del plantel. Entre los nombres que aparecen como principales candidatos se encuentran Hernán “Tota” Medina, Marcelo Vázquez y Ricardo Pancaldo. Mientras se define el nuevo DT, Aranda tendrá la responsabilidad de conducir al equipo en un partido que puede resultar determinante para las aspiraciones del “Fogonero”.

Probable formación Respecto del equipo que empató el miércoles en Villa Ramallo, Douglas tendrá nuevamente a disposición a Agustín Pezzi. El defensor cumplió ante Defensores de Belgrano la fecha de suspensión que debía purgar por haber llegado a la quinta amonestación y está habilitado para regresar.

En ese contexto, Douglas Haig formaría con Gabriel Ratalín; Boris Magnago, Lucas López, Agustín Pezzi o Nicolás Canela y Luciano Cuello; Guillermo Pereira, Joaquín Castellano o Gonzalo Baglivo, Brian Meza y Marcos Giménez; Jonatan Palacio y Martín Schlotthauer.

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Por un triunfo necesario La tabla muestra con claridad la importancia del partido. San Martín de Formosa lidera con nueve puntos, seguido por 9 de Julio de Rafaela, que tiene cinco. Sol de América y Defensores de Belgrano suman cuatro, mientras que Sarmiento y Douglas Haig aparecen con dos unidades.

Los cuatro primeros de la Zona A avanzarán a la Tercera Fase, instancia en la que estará en juego el primer ascenso a la Primera Nacional. Por eso, aunque todavía restan varias fechas, el margen para el “Fogonero” comienza a reducirse.

El “Rojinegro” necesita hacerse fuerte en Pergamino y conseguir finalmente su primer triunfo en la Segunda Fase. El empate en Villa Ramallo permitió sumar después de la derrota ante San Martín, pero para recuperar terreno no alcanza con acumular unidades de a una.

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Sarmiento, que es dirigido por Víctor Riggio será este domingo otro rival directo en esa pelea. El conjunto santiagueño llegará al “Miguel Morales” también invicto, aunque sin triunfos, después de igualar sus dos presentaciones: 1 a 1 ante Sportivo Belgrano y 0 a 0 frente a Sol de América.