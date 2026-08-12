Douglas sumó en Villa Ramallo, pero sigue sin ganar en la Zona Campeonato

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El “Rojinegro” empató sin goles ante Defensores y logró su segundo empate en tres fechas. Adrián Aranda dirigió de manera interina y volverá a estar en el banco el domingo, cuando el “Fogonero” reciba a Sarmiento de La Banda.

Douglas Haig empató 0 a 0 este miércoles por la tarde frente a Defensores de Belgrano de Villa Ramallo, en el estadio “Salomón Boeseldín”, por la tercera fecha del Grupo A de la Zona Campeonato del Torneo Federal A. El resultado le permitió al conjunto pergaminense sumar nuevamente como visitante, aunque todavía continúa sin conocer la victoria en esta segunda fase del campeonato.

En un encuentro discreto y con pocas situaciones claras, ninguno de los dos equipos logró imponer condiciones durante los 90 minutos. El empate terminó siendo el resultado que mejor se ajustó al desarrollo de un partido en el que ambos tuvieron sus momentos, aunque sin la profundidad suficiente para quebrar el cero.

Durante la primera mitad, Defensores de Belgrano fue el equipo que mostró mayor iniciativa y se acercó con algo más de peligro al arco fogonero. El local intentó aprovechar su condición de dueño de casa y tuvo algunas aproximaciones que, sin embargo, no llegaron a transformarse en situaciones concretas para abrir el marcador.

En el complemento fue el “Rojinegro” el que consiguió acercarse con mayor frecuencia al arco defendido por Franco Velázquez. Douglas buscó generar peligro, pero tampoco encontró la claridad necesaria en los metros finales para quedarse con los tres puntos.

El encuentro significó el debut de Adrián Aranda como entrenador interino, luego de la salida de Sebastián Cejas. “Terremoto” dejó su cargo tras la dura derrota sufrida el pasado sábado en el estadio “Miguel Morales”, donde Douglas cayó 4 a 1 ante San Martín de Formosa por la segunda jornada de esta instancia.

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Mientras la dirigencia continúa en la búsqueda del sucesor de Cejas, el “Bati” Aranda seguirá al frente del plantel al menos hasta el próximo domingo. Ese día, Douglas volverá a presentarse ante su público para recibir a Sarmiento de La Banda, en el marco de la cuarta fecha.

Para el conjunto pergaminense fue el segundo empate en esta Zona Campeonato. En el debut había igualado 0 a 0 como visitante frente a 9 de Julio de Rafaela, mientras que luego llegó la caída ante San Martín de Formosa. Con este nuevo punto, el “Rojinegro sigue en la búsqueda de su primera victoria en la Segunda Fase.

El desafío del domingo será entonces conseguir los tres puntos de local para comenzar a meterse de lleno en la pelea por la clasificación a los cuartos de final. Al término de esta etapa avanzarán los cuatro primeros de cada uno de los dos grupos, que se disputarán el primer ascenso a la Primera Nacional.