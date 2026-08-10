Detienen a dos sospechosos por el robo de un vehículo tras desgrabación de cámaras

Efectivos del Gabinete Táctico Operativo (GTO) de la Comisaría lograron esclarecer un caso de hurto agravado de vehículo en la vía pública gracias a un intenso trabajo de análisis de filmaciones de seguridad. Con el aval de la UFI N° 2, las fuerzas realizaron dos allanamientos en forma simultánea que resultaron en la detención de dos jóvenes de 31 y 25 años de edad, logrando además el secuestro de las prendas de vestir que habrían utilizado durante la comisión del delito.