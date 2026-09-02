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Municipalidad de Pergamino

Desde el jueves funcionará el nuevo semáforo de Scalabrini y Champagnat

A partir del jueves 3 de septiembre quedará habilitado el nuevo semáforo ubicado en la intersección de Avenida Scalabrini y Avenida Champagnat.El crecimiento de la ciudad en los últimos años, acompañado por la expansión de los barrios de la zona, hizo necesario incorporar este dispositivo para ordenar la circulación y...

Fuente: Municipalidad de Pergamino · 02 de septiembre de 2026 a las 09:18 a. m.