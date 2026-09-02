Desde el jueves funcionará el nuevo semáforo de Scalabrini y Champagnat
A partir del jueves 3 de septiembre quedará habilitado el nuevo semáforo ubicado en la intersección de Avenida Scalabrini y Avenida Champagnat.El crecimiento de la ciudad en los últimos años, acompañado por la expansión de los barrios de la zona, hizo necesario incorporar este dispositivo para ordenar la circulación y...
A partir del jueves 3 de septiembre quedará habilitado el nuevo semáforo ubicado en la intersección de Avenida Scalabrini y Avenida Champagnat.
El crecimiento de la ciudad en los últimos años, acompañado por la expansión de los barrios de la zona, hizo necesario incorporar este dispositivo para ordenar la circulación y mejorar la seguridad vial en este sector.
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Desde su puesta en funcionamiento, se solicita a los conductores circular con precaución y respetar las nuevas señales de tránsito.