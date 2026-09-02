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Desde el jueves funcionará el nuevo semáforo de Scalabrini y Champagnat

A partir del jueves 3 de septiembre quedará habilitado el nuevo semáforo ubicado en la intersección de Avenida Scalabrini y Avenida Champagnat.El crecimiento de la ciudad en los últimos años, acompañado por la expansión de los barrios de la zona, hizo necesario incorporar este dispositivo para ordenar la circulación y...

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Fuente: Municipalidad de Pergamino·02 de septiembre de 2026 a las 09:18 a. m.
Desde el jueves funcionará el nuevo semáforo de Scalabrini y Champagnat


A partir del jueves 3 de septiembre quedará habilitado el nuevo semáforo ubicado en la intersección de Avenida Scalabrini y Avenida Champagnat.

El crecimiento de la ciudad en los últimos años, acompañado por la expansión de los barrios de la zona, hizo necesario incorporar este dispositivo para ordenar la circulación y mejorar la seguridad vial en este sector.

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Desde su puesta en funcionamiento, se solicita a los conductores circular con precaución y respetar las nuevas señales de tránsito.

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